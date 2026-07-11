Trump'tan İran'a tehdit: 1000 füze ateşlenecek

Bölgede gerilim yeniden zirveye çıkarken, ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin kendisine yönelik bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ABD ordusuna İran'a saldırmaya hazır olma talimatı verdiğini duyurdu. Trump, '1000 füze İran'a kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır durumda.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 11.07.2026 08:45
Haber Güncellenme Tarihi: 11.07.2026 08:46
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ABD ordusuna İran'a saldırmaya hazır olma talimatı verdiğini açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan geldiğini öne sürdüğü suikast tehditlerine sert ifadelerle karşılık verdi.
ABD Başkanı, "İran hükümetinin dünyanın birçok yerinde dile getirilen, görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenleme veya suikast girişiminde bulunma tehdidini hayata geçirmesi halinde 1000 füze İran İslam Cumhuriyeti'ne kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları hemen binlercesi daha takip edecek." ifadelerini kullandı.
ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirten Trump, askeri hazırlığın bir yıl boyunca geçerli olacağını ve gerektiğinde bu sürenin uzatılabileceğini söyledi.
Trump, "Emirler çoktan verildi. ABD ordusu, uzatılma ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır, istekli ve muktedirdir." dedi.
Başkan Trump, saatler önce New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etmişti. Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söylemişti.
İsrail'in bu hafta ABD Başkanına yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti. Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verilmişti.
Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
07.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran'ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
07.05 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yeni yaptırımların Mutabakat Zaptı'nın 9. maddesini ihlal ettiğini belirterek, "Uyum ancak karşılıklı olabilir" açıklamasında bulundu.
01:09 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 2231 sayılı kararın öngördüğü "geri getirme" mekanizmasının İran'a karşı yeniden yürürlüğe konulması girişimini hukuki bulmadıklarını belirtti.
01:08 ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını" istediğini açıkladı. Başkan Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etti. Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söyledi. Uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini" belirtti.
00.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, İran'ın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
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Trump'tan İran'a tehdit: 1000 füze ateşlenecek
Bölgede gerilim yeniden zirveye çıkarken, ABD Başkanı Trump, Tahran yönetiminin kendisine yönelik bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ABD ordusuna İran'a saldırmaya hazır olma talimatı verdiğini duyurdu. Trump, '1000 füze İran'a kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır durumda.' dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik bir suikast düzenlemesi ya da girişimde bulunması halinde ABD ordusuna İran'a saldırmaya hazır olma talimatı verdiğini açıkladı.
Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, İran'dan geldiğini öne sürdüğü suikast tehditlerine sert ifadelerle karşılık verdi.
ABD Başkanı, "İran hükümetinin dünyanın birçok yerinde dile getirilen, görevdeki ABD Başkanı'na, yani bana, suikast düzenleme veya suikast girişiminde bulunma tehdidini hayata geçirmesi halinde 1000 füze İran İslam Cumhuriyeti'ne kilitlenmiş ve ateşlenmeye hazır durumda. Bunları hemen binlercesi daha takip edecek." ifadelerini kullandı.
ABD ordusuna gerekli talimatların verildiğini belirten Trump, askeri hazırlığın bir yıl boyunca geçerli olacağını ve gerektiğinde bu sürenin uzatılabileceğini söyledi.
Trump, "Emirler çoktan verildi. ABD ordusu, uzatılma ihtimaliyle birlikte bir yıl boyunca İran'ın tüm bölgelerini tamamen yerle bir etmeye ve yok etmeye hazır, istekli ve muktedirdir." dedi.
Başkan Trump, saatler önce New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etmişti. Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söylemişti.
İsrail'in bu hafta ABD Başkanına yönelik bir suikast planına dair istihbarat aldığına dair çıkan haberlere ilişkin görüşü sorulan Trump, İran'ın bu konuyla ilgili yeni bir planı olmadığını ancak Tahran'ın ölüm listesinde yıllardır "ilk sırada" yer aldığını ifade etti. Haberde ayrıca Tahran'ın, İranlı General Kasım Süleymani'nin öldürüldüğü saldırıyı yönettiği 2020 yılından bu yana Trump'ı hedef listesine koyduğu bilgisine yer verilmişti.
Bu hafta Hürmüz Boğazı'nda yaşanan karşılıklı çatışmalarla ABD-İran gerilimi tekrar yükselirken, ABD saldırısında hayatını kaybeden eski İran lideri Ali Hamaney'in cenaze törenine katılanlar Trump karşıtı sloganlar atarak Hamaney'in intikamının alınmasını istemişti.
İŞTE ABD-İRAN ARASINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:
07.06 ABD Başkanı Donald Trump, İran yönetiminin kendisine yönelik suikast düzenlemesi veya böyle bir girişimde bulunması halinde ABD ordusunun İran'ı "tamamen yok etmeye hazır" olduğunu belirtti.
07.05 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, ABD Hazine Bakanlığı'nın İran bağlantılı kişi ve kuruluşlara uyguladığı yeni yaptırımların Mutabakat Zaptı'nın 9. maddesini ihlal ettiğini belirterek, "Uyum ancak karşılıklı olabilir" açıklamasında bulundu.
01:09 İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Emir Said İravani, BM Güvenlik Konseyi (BMGK) toplantısında, ABD, İngiltere ve Fransa'nın 2231 sayılı kararın öngördüğü "geri getirme" mekanizmasının İran'a karşı yeniden yürürlüğe konulması girişimini hukuki bulmadıklarını belirtti.
01:08 ABD Başkanı Donald Trump, kendisine yönelik bir suikast planını gerçekleştirmeleri durumunda İran'ın "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalanmasını" istediğini açıkladı. Başkan Trump, New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, İran'ın kendisine yönelik suikast planlarında başarılı olması durumunda "talimatlar verdiğini" ifade etti. Trump, Tahran yönetimi için bunun bedelinin "çok ağır olacağını" söyledi. Uzun zamandır Tahran yönetiminin "hedef listesinde" olduğunu kaydeden Trump, suikast girişiminde bulunması durumunda İran'ı "daha önce hiç görülmemiş seviyede bombalamaları için talimat verdiğini" belirtti.
00.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran'ın ABD ile müzakere talebinde bulunduğu yönündeki iddiaları reddederek, İran'ın bu konuda herhangi bir talepte bulunmadığını belirtti.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 321 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
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