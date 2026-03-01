ABD Başkanı Donald Trump’ın İran açıklaması, iki ülke arasındaki gerilimi yeniden gündeme taşıdı. Olası bir saldırı durumunda verilecek karşılığın boyutu dikkat çekti.İşte detaylar...
Haber Giriş Tarihi: 01.03.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 01.03.2026 10:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BD Başkanı Donald Trump, İran’ın dini lideri Ali Hamaney’e yönelik olası bir saldırı durumunda sert karşılık verileceğine ilişkin açıklamalarına yanıt verdi. Trump, İran’ın “daha önce hiç görülmemiş sertlikte” bir darbe indirmesi halinde ABD’nin de benzer şekilde karşılık vereceğini belirtti. Açıklama, iki ülke arasındaki gerilimin seyrine ilişkin yeni bir tartışma başlattı.
Açıklama Truth Social üzerinden yapıldı
Trump, değerlendirmesini kendi sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yayımladı. Paylaşımında İran’ın bugün çok sert bir darbe indireceğini ve bunun daha önce görülmemiş bir sertlikte olacağını açıkladığını ifade etti.
Trump, “Ancak böyle bir şey yapmasalar daha iyi olur çünkü yaparlarsa, biz de onlara daha önce hiç görülmemiş bir güçle karşılık veririz” ifadelerini kullandı.
Trump’tan İran’a görülmemiş güç uyarısı
