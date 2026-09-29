SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Suriye'de doğal gaz boru hattına sabotaj

Suriye'de Deyrizor ile Şula bölgesi arasındaki doğal gaz boru hattında çıkan yangının 'sabotaj' sonucu meydana geldiği bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 08:36
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 08:36
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Suriye'de doğal gaz boru hattına sabotaj

Suriye resmi haber ajansı SANA'nın haberinde, Şula bölgesi ile Deyrizor arasındaki doğal gaz boru hattında çıkan yangının sabotaj sonucu yaşandığı belirtildi.

Haberde ifadelerine yer verilen Suriye Petrol Şirketi Gaz Sektörü Sorumlusu Hişam Salih, yangın nedeniyle Cibse Santralı'ndan elektrik üretim santrallerine gaz akışının durduğunu belirtti.

İtfaiye ekiplerinin yangın bölgesinin öncesini ve sonrasını vanalarla derhal izole ettiğini aktaran Salih, bölgedeki gaz basıncının düşmesiyle ekiplerin söndürme çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Dün, Suriye'nin Deyrizor ilinin güneyindeki Şula beldesi yakınlarındaki doğal gaz hattında, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktığı bildirilmişti.

Olay yerine sevk edilen Suriye sivil savunma ekiplerinin yangın söndürme çalışmalarına başladığı aktarılırken, ilk etapta yangının çıkış nedenine ilişkin herhangi bir detay paylaşılmamıştı.

Şula ile Deyrizor arasında kalan bölge, doğal gaz üretimi ve taşınmasına yönelik tesis ve boru hatlarına ev sahipliği yapıyor.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver