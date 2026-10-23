Sumud Filosu Davası Başladı

Sumud Filosu'na Silahlı Müdahale Davası Başladı: Netanyahu ve 34 Sanık Yargılanıyor
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 15:15
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin dava başladı. Aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya bazı müştekiler katıldı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka ve çok sayıda avukat da salonda yer aldı.
"Eşyalarımızı Çaldılar, Çıplak Aramaya Maruz Kaldık"
Duruşmada beyanı alınan müştekilerden İkbal Gürpınar, yaşadıklarını anlattı. Teknelerine müdahale eden İsrailli askerlerin eşyalarını çaldığını söyledi. Kadınların başörtülerini alıp çöpe attıklarını belirtti. Daha sonra çıplak aramaya maruz kaldıklarını ve hapishaneye atıldıklarını ifade etti. Orada tecavüze uğrayan kadınların olduğunu dile getirdi. Gürpınar, sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya katılma talebinde bulundu.
"Çocuklar Büyüyüp Terörist Oluyor Dediler"
Müşteki Muhammed Fatih Sinan, bu davada müşteki olmaktan onur duyduğunu söyledi. İsrailli askerlerin kendilerini kışkırtmaya çalıştığını anlattı. Askerlerin gemilerinin küçük olduğunu ve malzemelerin Gazze halkının yarasına merhem olmayacağını söylediklerini belirtti. "Askerler, bebek maması olup olmadığını özellikle sordular ve 'Çünkü o çocuklar büyüyüp Gazze'de terörist oluyorlar' ifadesini kullandılar. Onları öldüreceklerini söylediler" dedi. Aşdod Limanı'nda kendilerini aşağılayan askeri kıyafetli kişilerin de bulunduğunu ifade etti. Şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.
Gazeteci Ersin Çelik, İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini söyledi. Burada çok sayıda fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Gazeteci olduğu için alıkonulmadan önce her gün son durumu yazdığını, oradaki askerlerin bunu bildiklerini belirtti. "Buraya Hamas teröristlerinin hikayesini yazmaya geldin dediler. Beni diğer arkadaşlardan ayırdılar, gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar" ifadelerini kullandı. Türk yetkililerle görüştürülmelerine izin verilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek kendisine üç kez, "Tayyip Erdoğan, Hamas'a paraları seninle mi yolladı?" dediklerini aktardı. Sumud Filosu katılımcılarına itibar suikastı yapıldığını ve aşağılayıcı suçlamalar yöneltildiğini belirtti. Bu iddiaların da araştırılmasını istedi.
"Özgür Filistin'e Geldiniz Dediler"
Müşteki Kasım Aktağ, Gazze'ye yolculukları devam ederken gemilerine tam teçhizatlı askerlerin indirildiğini anlattı. Aşdod Limanı'na vardıklarında sözlü şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete de uğradıklarını söyledi. Türk olduklarını duyduklarında farklı muamelelere maruz kaldıklarını dile getirdi. "Bize, 'Siz sanıyorsunuz ki sıra size gelmeyecek, gelecek ve Filistinlilerin yaşadığını yaşayacaksınız' dediler. Cezaevine vardığımızda bize 'Özgür Filistin'e gelmek istiyordunuz, özgür Filistin'e geldiniz' dediler. Biz hücredeyken bomba sesi duyuyorduk ve o gece Gazze'nin bombalandığını duyduk, biz orada olduğumuz için onu yaptılar" diye konuştu. Duruşmaya ara verildi.
İddianameden Öne Çıkanlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı sürdürdüğü fiillerin soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini oluşturduğu değerlendirildi. Filonun, uluslararası sularda İsrail güvenlik unsurlarınca durdurulduğu hatırlatıldı. Gemide bulunan kişilerin rızaları dışında fiili hakimiyet altına alındığı, bir kısmının zor kullanılarak gemiden indirildiği ve İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 4, 7, 9 ve 10 Ekim 2025'te hava yolu ile Türkiye'ye geldikleri kaydedildi. Müdahalenin yalnızca bir güvenlik uygulaması olarak değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Kişilerin rızaları hilafına özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının ve başka bir ülkeye zorla nakledilmelerinin ciddi hukuki sonuçlar doğuracağı ifade edildi.
35 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet ve Bin Yıllık Hapis Talebi
İddianamede, 35 şüphelinin "insanlığa karşı suçlar", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102'şer yıl 9'ar aydan 4 bin 596'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Şüpheliler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir gibi üst düzey isimler yer alıyor.
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Sumud Filosu Davası Başladı
Sumud Filosu'na Silahlı Müdahale Davası Başladı: Netanyahu ve 34 Sanık Yargılanıyor
Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na silahlı müdahalede bulunulmasına ilişkin dava başladı. Aralarında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun da bulunduğu 35 sanığın yargılanmasına İstanbul 11. Ağır Ceza Mahkemesinde başlandı. Duruşmaya bazı müştekiler katıldı. İstanbul 2 Nolu Barosu Başkanı Rıza Saka ve çok sayıda avukat da salonda yer aldı.
"Eşyalarımızı Çaldılar, Çıplak Aramaya Maruz Kaldık"
Duruşmada beyanı alınan müştekilerden İkbal Gürpınar, yaşadıklarını anlattı. Teknelerine müdahale eden İsrailli askerlerin eşyalarını çaldığını söyledi. Kadınların başörtülerini alıp çöpe attıklarını belirtti. Daha sonra çıplak aramaya maruz kaldıklarını ve hapishaneye atıldıklarını ifade etti. Orada tecavüze uğrayan kadınların olduğunu dile getirdi. Gürpınar, sanıklardan şikayetçi oldu ve davaya katılma talebinde bulundu.
"Çocuklar Büyüyüp Terörist Oluyor Dediler"
Müşteki Muhammed Fatih Sinan, bu davada müşteki olmaktan onur duyduğunu söyledi. İsrailli askerlerin kendilerini kışkırtmaya çalıştığını anlattı. Askerlerin gemilerinin küçük olduğunu ve malzemelerin Gazze halkının yarasına merhem olmayacağını söylediklerini belirtti. "Askerler, bebek maması olup olmadığını özellikle sordular ve 'Çünkü o çocuklar büyüyüp Gazze'de terörist oluyorlar' ifadesini kullandılar. Onları öldüreceklerini söylediler" dedi. Aşdod Limanı'nda kendilerini aşağılayan askeri kıyafetli kişilerin de bulunduğunu ifade etti. Şikayetçi olduğunu ve davaya katılmak istediğini belirtti.
Gazeteci Ersin Çelik: "Gözlerimi Bağlayıp Saatlerce Dolaştırdılar"
Gazeteci Ersin Çelik, İsrail askerleri tarafından kaçırıldıktan sonra Aşdod Limanı'na götürüldüklerini söyledi. Burada çok sayıda fiziki ve psikolojik şiddete maruz kaldıklarını anlattı. Gazeteci olduğu için alıkonulmadan önce her gün son durumu yazdığını, oradaki askerlerin bunu bildiklerini belirtti. "Buraya Hamas teröristlerinin hikayesini yazmaya geldin dediler. Beni diğer arkadaşlardan ayırdılar, gözlerimi bağlayıp ellerimi kelepçelediler ve saatlerce dolaştırdılar" ifadelerini kullandı. Türk yetkililerle görüştürülmelerine izin verilmediğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kastederek kendisine üç kez, "Tayyip Erdoğan, Hamas'a paraları seninle mi yolladı?" dediklerini aktardı. Sumud Filosu katılımcılarına itibar suikastı yapıldığını ve aşağılayıcı suçlamalar yöneltildiğini belirtti. Bu iddiaların da araştırılmasını istedi.
"Özgür Filistin'e Geldiniz Dediler"
Müşteki Kasım Aktağ, Gazze'ye yolculukları devam ederken gemilerine tam teçhizatlı askerlerin indirildiğini anlattı. Aşdod Limanı'na vardıklarında sözlü şiddetin yanı sıra fiziksel şiddete de uğradıklarını söyledi. Türk olduklarını duyduklarında farklı muamelelere maruz kaldıklarını dile getirdi. "Bize, 'Siz sanıyorsunuz ki sıra size gelmeyecek, gelecek ve Filistinlilerin yaşadığını yaşayacaksınız' dediler. Cezaevine vardığımızda bize 'Özgür Filistin'e gelmek istiyordunuz, özgür Filistin'e geldiniz' dediler. Biz hücredeyken bomba sesi duyuyorduk ve o gece Gazze'nin bombalandığını duyduk, biz orada olduğumuz için onu yaptılar" diye konuştu. Duruşmaya ara verildi.
İddianameden Öne Çıkanlar
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, İsrail'in Gazze'de sivillere karşı sürdürdüğü fiillerin soykırım suçu, insanlığa karşı suçlar ve diğer uluslararası hukuk ihlallerini oluşturduğu değerlendirildi. Filonun, uluslararası sularda İsrail güvenlik unsurlarınca durdurulduğu hatırlatıldı. Gemide bulunan kişilerin rızaları dışında fiili hakimiyet altına alındığı, bir kısmının zor kullanılarak gemiden indirildiği ve İsrail'e götürüldüğü belirtildi. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının 4, 7, 9 ve 10 Ekim 2025'te hava yolu ile Türkiye'ye geldikleri kaydedildi. Müdahalenin yalnızca bir güvenlik uygulaması olarak değerlendirilemeyecek nitelikte olduğu vurgulandı. Kişilerin rızaları hilafına özgürlüklerinden yoksun bırakılmalarının ve başka bir ülkeye zorla nakledilmelerinin ciddi hukuki sonuçlar doğuracağı ifade edildi.
35 Sanık İçin Ağırlaştırılmış Müebbet ve Bin Yıllık Hapis Talebi
İddianamede, 35 şüphelinin "insanlığa karşı suçlar", "soykırım", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "eziyet", "mala zarar verme", "nitelikli yağma", "ulaşım araçlarının hareketinin engellenmesi, kaçırılması veya alıkonulması" suçlarından ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve bin 102'şer yıl 9'ar aydan 4 bin 596'şar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep ediliyor. Şüpheliler arasında İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, İsrail Savunma Bakanı Israel Katz, eski Savunma Bakanı Yoav Gallant, Maliye Bakanı Bezalel Smotrich, Kamu Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir gibi üst düzey isimler yer alıyor.
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