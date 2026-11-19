Sudan’da dengeleri değiştirecek gelişme! HDK komutanı askerleriyle orduya geçti
Sudan’da dengeleri değiştirecek gelişme! HDK komutanı askerleriyle orduya geçti
Sudan’da iç savaş sürerken Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) bağlı komutanlardan Mişal Abdurrahman, emrindeki subay ve askerlerle birlikte Sudan ordusuna katıldı. Bu gelişmenin sahadaki güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 11:23
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 11:23
Kaynak:
AA
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, HDK'nin 27. ve 28. birliklerinin komutanı Abdurrahman, ordu ve istihbarat yetkililerinin huzurunda yaptığı açıklamada, emrindeki askerlerle HDK'den ayrılarak ordu saflarına katıldığını duyurdu.
Abdurrahman, askerlerinin kendi istekleriyle orduya katıldığını ve Sudan Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Orduya katılan askerlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Sudan ordusu, 2 Kasım'da da bir grup HDK mensubunun Mavi Nil eyaletinin merkezi Damazin'de 4. Piyade Tümenine teslim olduğunu açıklamıştı.
SUDAN ORDUSU, KUZEY DARFUR'DA İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan Sudan ordusu, Kuzey Darfur eyaletinde Çad sınırı yakınlarındaki Karnoy bölgesinin güneybatısında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin çarşamba akşamı "düşmana ait stratejik bir İHA'yı" düşürdüğü belirtildi.
İHA'nın modeli ve hangi güçlere ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
Ülkede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmalar, hastaneler ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıda büyük yıkıma yol açtı.
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Sudan’da dengeleri değiştirecek gelişme! HDK komutanı askerleriyle orduya geçti
Sudan’da iç savaş sürerken Hızlı Destek Kuvvetleri’ne (HDK) bağlı komutanlardan Mişal Abdurrahman, emrindeki subay ve askerlerle birlikte Sudan ordusuna katıldı. Bu gelişmenin sahadaki güç dengelerini nasıl etkileyeceği merak konusu oldu.
Sudan resmi haber ajansı SUNA'nın haberine göre, HDK'nin 27. ve 28. birliklerinin komutanı Abdurrahman, ordu ve istihbarat yetkililerinin huzurunda yaptığı açıklamada, emrindeki askerlerle HDK'den ayrılarak ordu saflarına katıldığını duyurdu.
Abdurrahman, askerlerinin kendi istekleriyle orduya katıldığını ve Sudan Silahlı Kuvvetleri saflarında savaşmaya hazır olduklarını belirtti.
Orduya katılan askerlerin sayısına ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Sudan ordusu, 2 Kasım'da da bir grup HDK mensubunun Mavi Nil eyaletinin merkezi Damazin'de 4. Piyade Tümenine teslim olduğunu açıklamıştı.
SUDAN ORDUSU, KUZEY DARFUR'DA İHA DÜŞÜRDÜĞÜNÜ AÇIKLADI
Öte yandan Sudan ordusu, Kuzey Darfur eyaletinde Çad sınırı yakınlarındaki Karnoy bölgesinin güneybatısında bir insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü duyurdu.
Ordudan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin çarşamba akşamı "düşmana ait stratejik bir İHA'yı" düşürdüğü belirtildi.
İHA'nın modeli ve hangi güçlere ait olduğuna ilişkin bilgi verilmedi.
SUDAN'DAKİ ÇATIŞMALAR
Sudan'da 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile HDK arasında, HDK'nin düzenli orduya entegrasyonu konusundaki anlaşmazlık nedeniyle çatışmalar yaşanıyor.
Ülkede on binlerce kişinin hayatını kaybetmesine ve milyonlarca kişinin yerinden edilmesine neden olan çatışmalar, hastaneler ve sağlık tesisleri dahil sivil altyapıda büyük yıkıma yol açtı.
Kaynak: AA
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