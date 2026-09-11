Sicilya Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tehlikede
Sicilya Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tehlikede
İtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında dün çıkan orman yangınının civardaki yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:05
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 08:06
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ülkenin orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.
Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da söndürme uçağı ve 2 helikopterle yangına müdahale etti.
Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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Sicilya Adası'nda orman yangını: Yerleşim yerleri tehlikede
İtalya'nın Sicilya Adası'nda Palermo kenti yakınlarında dün çıkan orman yangınının civardaki yerleşim yerlerini tehdit ettiği bildirildi.
Ülkenin orta ve kuzey bölgeleri şiddetli yağış ve fırtına ile mücadele ederken, güneydeki Sicilya Adası'nda da orman yangınları çıkmaya devam ediyor.
Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Palermo kenti yakınlarındaki Giardinello'nun Carcatizzi muhitinde dün öğle saatlerinde başlayan ve kısa sürede yayılan yangın, civardaki bazı konutları da etkiledi.
Alevlerin sardığı bazı evlerde hasar oluştu.
İtfaiye ekipleri, karadan arazözlerle, havadan da söndürme uçağı ve 2 helikopterle yangına müdahale etti.
Çalışmalara katılan 1 orman işçisinin yaralandığı ve ambulansla hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
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