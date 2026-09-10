Şer ittifakına ''Türkiye'' uyarısı: Erdoğan'ı durduramazsınız
Şer ittifakına ''Türkiye'' uyarısı: Erdoğan'ı durduramazsınız
Rum gazetesi Politis'in yazarı Dionysis Dionysiou, Yunanistan ve GKRY'yi, Türkiye ile silahlanma yarışına girmemeleri konusunda uyardı. Dionysiou, 'Erdoğan'ı durduramazsınız. İkinci bir İsrail olmaya çalışmak en büyük hata.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 10.09.2026 10:00
Haber Güncellenme Tarihi: 10.09.2026 10:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü silahlanma politikası Rum basınında tartışmaya neden oldu.
Politis gazetesi yazarı Dionysis Dionysiou, 'Yunanistan'ın İsrail'e dönüşmesine gerek yok' başlıklı yazısında, Atina ve Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
Yunanistan'ın Rafale, F-35 ve fırkateyn yatırımlarına rağmen güç dengesinin değişmeyeceğini belirten Dionysiou, şu uyarılarda bulundu: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yapabileceği en tehlikeli hata, Türkiye'yi endişelendirecek kadar füze edindiklerinde Doğu Akdeniz'de barışın sağlanacağına inanmaktır. Ne Yunanistan ne de Kıbrıs ikinci bir İsrail haline gelemez ve daha da önemlisi bunu istememelidir. Günümüzde Türkiye; nüfus, uçak, gemi, ekonomik güç ve coğrafya gibi faktörlerle ilişkisini ikili güç dengesi üzerinden yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı silahlanma yarışıyla durduramazsınız. Yunanistan silahlı kuvvetlerine ne kadar yatırım yaparsa yapsın ya da İsrail ile ne kadar yakın işbirliği içinde olursa olsun, güç dengesini kökten değiştirmek zordur.
"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BEL BAĞLAMAYIN"
ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle kurulan ittifakların kalıcı olmadığını vurgulayan Dionysiou, üçüncü ülkelere bel bağlanmaması gerektiğini belirtti: Hiçbir devletin ebedi dostu yoktur. İsrail yarın Ankara ile ilişkilerini iyileştirebilir. Mısır çıkarlarını yeniden tanımlayabilir. Türkiye her zaman orada olacaktır; Yunanistan'ın yanında, Kıbrıs'ın karşısında. Çözüm, çatışma yerine ticaret, enerji ve turizm gibi alanlarda ortak çıkarları artırmaktır.
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Şer ittifakına ''Türkiye'' uyarısı: Erdoğan'ı durduramazsınız
Rum gazetesi Politis'in yazarı Dionysis Dionysiou, Yunanistan ve GKRY'yi, Türkiye ile silahlanma yarışına girmemeleri konusunda uyardı. Dionysiou, 'Erdoğan'ı durduramazsınız. İkinci bir İsrail olmaya çalışmak en büyük hata.' ifadelerini kullandı.
Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin Türkiye'ye karşı yürüttüğü silahlanma politikası Rum basınında tartışmaya neden oldu.
Politis gazetesi yazarı Dionysis Dionysiou, 'Yunanistan'ın İsrail'e dönüşmesine gerek yok' başlıklı yazısında, Atina ve Rum yönetimini sert sözlerle eleştirdi.
"CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SİLAHLANMA YARIŞIYLA DURDURAMAZSINIZ"
Yunanistan'ın Rafale, F-35 ve fırkateyn yatırımlarına rağmen güç dengesinin değişmeyeceğini belirten Dionysiou, şu uyarılarda bulundu: Yunanistan ve Kıbrıs'ın yapabileceği en tehlikeli hata, Türkiye'yi endişelendirecek kadar füze edindiklerinde Doğu Akdeniz'de barışın sağlanacağına inanmaktır. Ne Yunanistan ne de Kıbrıs ikinci bir İsrail haline gelemez ve daha da önemlisi bunu istememelidir. Günümüzde Türkiye; nüfus, uçak, gemi, ekonomik güç ve coğrafya gibi faktörlerle ilişkisini ikili güç dengesi üzerinden yürütüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı silahlanma yarışıyla durduramazsınız. Yunanistan silahlı kuvvetlerine ne kadar yatırım yaparsa yapsın ya da İsrail ile ne kadar yakın işbirliği içinde olursa olsun, güç dengesini kökten değiştirmek zordur.
"ÜÇÜNCÜ ÜLKELERE BEL BAĞLAMAYIN"
ABD, Fransa ve İsrail gibi ülkelerle kurulan ittifakların kalıcı olmadığını vurgulayan Dionysiou, üçüncü ülkelere bel bağlanmaması gerektiğini belirtti: Hiçbir devletin ebedi dostu yoktur. İsrail yarın Ankara ile ilişkilerini iyileştirebilir. Mısır çıkarlarını yeniden tanımlayabilir. Türkiye her zaman orada olacaktır; Yunanistan'ın yanında, Kıbrıs'ın karşısında. Çözüm, çatışma yerine ticaret, enerji ve turizm gibi alanlarda ortak çıkarları artırmaktır.
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