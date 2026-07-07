Satın alımı Rutte duyurdu! NATO'ya 12 adet A400 takviyesi
Satın alımı Rutte duyurdu! NATO'ya 12 adet A400 takviyesi
36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın hava kabiliyetlerini artıracak stratejik adımları açıklayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 'NATO müttefikleri hava kapasitesi için Airbus'tan 12 adet A400 modeli alacak.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:01
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın hava kabiliyetlerini artıracak stratejik adımları açıkladı.
Rutte'nin açıklamalarından satır başları:
* Müttefik ülkeler, çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor. Bu teslimat, hedeflenen 12 uçaklık MRTT filosuna bir adım daha yaklaşılmasını sağlıyor.
* NATO bünyesinde Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu proje de başlatılıyor. Bu girişim, ittifaka dünya standartlarında stratejik hava taşımacılığı kabiliyeti sağlamayı amaçlıyor.
AİRBUS A400M İLE YENİ STRATEJİK ADIM
* A330 MRTT ve A400M modelleri, ittifaka yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandırma özelliği taşıyor.
* Açıklama kapsamında, birçok müttefik ülkenin hava kapasitesini güçlendirmek amacıyla tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 adet uçak satın alacağı bildiriliyor.
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Satın alımı Rutte duyurdu! NATO'ya 12 adet A400 takviyesi
36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın hava kabiliyetlerini artıracak stratejik adımları açıklayan NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 'NATO müttefikleri hava kapasitesi için Airbus'tan 12 adet A400 modeli alacak.' dedi.
NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, 36. NATO Savunma Sanayii Forumu'nda ittifakın hava kabiliyetlerini artıracak stratejik adımları açıkladı.
Rutte'nin açıklamalarından satır başları:
* Müttefik ülkeler, çok uluslu MRTT (Çok Rollü Tanker Uçağı) filosuna 10'uncu Airbus A330 MRTT uçağının teslim edileceğini resmen duyuruyor. Bu teslimat, hedeflenen 12 uçaklık MRTT filosuna bir adım daha yaklaşılmasını sağlıyor.
* NATO bünyesinde Airbus A400M uçağına odaklanan yeni bir çok uluslu proje de başlatılıyor. Bu girişim, ittifaka dünya standartlarında stratejik hava taşımacılığı kabiliyeti sağlamayı amaçlıyor.
AİRBUS A400M İLE YENİ STRATEJİK ADIM
* A330 MRTT ve A400M modelleri, ittifaka yüksek kabiliyetli iki çok uluslu hava filosu kazandırma özelliği taşıyor.
* Açıklama kapsamında, birçok müttefik ülkenin hava kapasitesini güçlendirmek amacıyla tanker filolarının bir parçası olarak Airbus'tan 12 adet uçak satın alacağı bildiriliyor.
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