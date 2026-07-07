Şam'da art arda patlama! Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldi
Şam'da art arda patlama! Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da, Turizm Bakanlığı binası ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama esnasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Macron'un görüşmede olduğu öğrenildi.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.
Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz'da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.
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Şam'da art arda patlama! Macron'un kaldığı otelin yakınında meydana geldi
Suriye'nin başkenti Şam'da, Turizm Bakanlığı binası ve Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un konakladığı otelin yakınlarında art arda patlamalar meydana geldi. Patlama esnasında Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile Macron'un görüşmede olduğu öğrenildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre başkent Şam'ın en işlek caddelerinden birinde bir minibüse ve bir çöp konteynerine yerleştirilen bomba infilak etti.
Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz resmi makamlardan açıklama yapılmadı.
Patlamanın Şam'ı ziyaret eden Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kaldığı otelin yakınında bir noktada gerçekleştiği aktarıldı.
Patlama sırasında Macron'un Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüşmek için Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda olduğu belirtildi.
Şam'ın Hamidiye Çarşısı'na giden yol üzerindeki Adalet Sarayı yanındaki bir kafede 2 Temmuz'da bombalı terör saldırısı düzenlenmiş, 10 kişi ölmüş 21 kişi yaralanmıştı.
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