Rusya saldırılarının ardından Zelenskiy'den NATO mesajı
Rusya saldırılarının ardından Zelenskiy'den NATO mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev başta olmak üzere farklı bölgelere düzenlediği son hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nden Ukrayna'ya yönelik destek kararları çıkmasını beklediklerini söyledi. Zelenskiy, hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli ihtiyaç olmaya devam ettiğini belirtirken, zirvede alınacak kararların yakından takip edileceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 06.07.2026 22:57
Haber Güncellenme Tarihi: 06.07.2026 23:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kiev ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına düzenlenen hava saldırılarının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, yaralı sayısı 90'ı aştı. Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarda 68 füze ile 351 silahlı insansız hava aracı kullandığını kaydetti.
Hava savunma sistemleri öncelikli gündem
Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretimi için ABD'den lisans hakkı talep ettiklerini hatırlattı.
Zelenskiy, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." ifadelerini kullanarak hava savunma kapasitesinin artırılmasının ülkenin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.
NATO Zirvesi'nden destek beklentisi
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, zirvenin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önem taşıdığını söyledi.
Zelenskiy, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı. Zirvede Ukrayna'ya yönelik alınabilecek kararlar uluslararası kamuoyu tarafından da yakından izlenecek.
Omsk Rafinerisi açıklaması
Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini de hatırlattı.
Açıklamasında barış çağrısını yineleyen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışın önemini kabul etmesi gerektiğini belirtti.
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Rusya saldırılarının ardından Zelenskiy'den NATO mesajı
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın Kiev başta olmak üzere farklı bölgelere düzenlediği son hava saldırılarının ardından yaptığı açıklamada, Ankara'nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek 36. NATO Zirvesi'nden Ukrayna'ya yönelik destek kararları çıkmasını beklediklerini söyledi. Zelenskiy, hava savunma kapasitesinin güçlendirilmesinin öncelikli ihtiyaç olmaya devam ettiğini belirtirken, zirvede alınacak kararların yakından takip edileceğini ifade etti.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı görüntülü mesajda, Kiev ve Kiev bölgesine bağlı Vişneve kasabasına düzenlenen hava saldırılarının ardından arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Açıklamaya göre saldırılarda yaşamını yitirenlerin sayısı 22'ye yükselirken, yaralı sayısı 90'ı aştı. Zelenskiy, Rus ordusunun saldırılarda 68 füze ile 351 silahlı insansız hava aracı kullandığını kaydetti.
Hava savunma sistemleri öncelikli gündem
Ukrayna'nın daha fazla hava savunma sistemine ihtiyaç duyduğunu vurgulayan Zelenskiy, Patriot tipi hava savunma füzelerinin üretimi için ABD'den lisans hakkı talep ettiklerini hatırlattı.
Zelenskiy, "Bu, bizim için en büyük önceliktir." ifadelerini kullanarak hava savunma kapasitesinin artırılmasının ülkenin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını dile getirdi.
NATO Zirvesi'nden destek beklentisi
Ankara'da düzenlenecek 36. NATO Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Zelenskiy, zirvenin Ukrayna'ya destek sağlanması açısından önem taşıdığını söyledi.
Zelenskiy, "Ankara'da düzenlenecek en güçlü Avrupa-Atlantik devletleri zirvesinin de boş geçmeyeceğini umuyoruz." ifadelerini kullandı. Zirvede Ukrayna'ya yönelik alınabilecek kararlar uluslararası kamuoyu tarafından da yakından izlenecek.
Omsk Rafinerisi açıklaması
Zelenskiy, Ukrayna'nın Rusya'daki Omsk Petrol Rafinerisi'ne saldırı düzenlediğini de hatırlattı.
Açıklamasında barış çağrısını yineleyen Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barışın önemini kabul etmesi gerektiğini belirtti.
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