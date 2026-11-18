Putin, Ukrayna saldırılarını kış boyunca sürdürmek istiyor!
Putin, Ukrayna saldırılarını kış boyunca sürdürmek istiyor!
Batılı istihbarat analizlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları kış boyunca sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiği öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 18.11.2026 21:18
Haber Güncellenme Tarihi: 18.11.2026 21:22
Kaynak:
AA
New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat analizlerinden haberdar olan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları en azından kış boyunca sürdürme niyetinde olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin yarın gerçekleştireceği tarihi zirve öncesinde gündeme geldi.
Batılı İstihbarat Servislerinin Analizleri Ne Diyor?
Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ve Moskova yönetiminin stratejisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
Müzakerelere Hazır Değil İddiası: Batılı istihbarat servislerinin son değerlendirmelerine göre, Putin'in Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik "ciddi müzakereler yürütmeye hazır olmadığı" savunuldu.
İç Kamuoyu Baskısı ve Ekonomik Zorluklar: Rusya'nın savaşta verdiği yüksek kayıplar, asker temininde yaşadığı zorluklar ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle giderek artan bir baskı altında olduğu belirtildi. Yetkililer, Putin'in savaşı sürdürme kararının, ülke içindeki kamuoyu eleştirilerini yatıştırmasına olanak sağladığını ileri sürdü.
Gözler Yarınki Tarihi Üçlü Zirvede
İstihbarat analizlerinin sızdırıldığı bu kritik süreçte diplomasi trafiği de zirveye ulaşıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Çin'in Şıncın kentinde ilk kez üçlü formatta bir araya gelerek küresel gündemi değerlendirecek.
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Putin, Ukrayna saldırılarını kış boyunca sürdürmek istiyor!
Batılı istihbarat analizlerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları kış boyunca sürdürme niyetinde olduğunu gösterdiği öne sürüldü.
New York Times (NYT) gazetesinin istihbarat analizlerinden haberdar olan yetkililere dayandırdığı haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya yönelik saldırıları en azından kış boyunca sürdürme niyetinde olduğu öne sürüldü. Söz konusu iddia, ABD, Çin ve Rusya liderlerinin yarın gerçekleştireceği tarihi zirve öncesinde gündeme geldi.
Batılı İstihbarat Servislerinin Analizleri Ne Diyor?
Haberde görüşlerine yer verilen yetkililer, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın gidişatına ve Moskova yönetiminin stratejisine ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu:
Müzakerelere Hazır Değil İddiası: Batılı istihbarat servislerinin son değerlendirmelerine göre, Putin'in Ukrayna'da barışın sağlanmasına yönelik "ciddi müzakereler yürütmeye hazır olmadığı" savunuldu.
İç Kamuoyu Baskısı ve Ekonomik Zorluklar: Rusya'nın savaşta verdiği yüksek kayıplar, asker temininde yaşadığı zorluklar ve ekonomik istikrarsızlık nedeniyle giderek artan bir baskı altında olduğu belirtildi. Yetkililer, Putin'in savaşı sürdürme kararının, ülke içindeki kamuoyu eleştirilerini yatıştırmasına olanak sağladığını ileri sürdü.
Gözler Yarınki Tarihi Üçlü Zirvede
İstihbarat analizlerinin sızdırıldığı bu kritik süreçte diplomasi trafiği de zirveye ulaşıyor. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, yarın Çin'in Şıncın kentinde ilk kez üçlü formatta bir araya gelerek küresel gündemi değerlendirecek.
Kaynak: AA
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