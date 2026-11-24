Polis adaylarının ırkçı mesajları mercek altında! Fransa'da soruşturma başlatıldı
Polis adaylarının ırkçı mesajları mercek altında! Fransa'da soruşturma başlatıldı
Fransa'da bir polis okulunda eğitim gören öğrencilerin ırkçı içerikli mesajları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 15:00
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 15:38
Kaynak:
AA
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Cannes-Ecluse kasabasındaki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin ırkçı mesajlar yazdığına ilişkin haberler hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Nunez, "Ulusal polisin gelecekteki memurlarını yetiştirmekle sorumlu kurumda yeri olmayan kabul edilemez sözleri ve olayları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Söz konusu olayların okul yönetimine bildirilir bildirilmez idari soruşturma başlatıldığını belirten Nunez, bu kapsamda 30 kadar öğrencinin ifadesine başvurulduğunu ve suçlanan 2 öğrencinin tespit edildiğini aktardı.
Nunez, bu öğrencilerden birinin eğitiminin askıya alındığını ve okuldaki jürinin durumu inceleyeceğini bildirirken, ikinci öğrenci hakkında disiplin sürecinin bulunduğunu kaydetti.
Bakan Nunez, olay hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Le Parisien gazetesi, Cannes-Ecluse'deki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin WhatsApp grubu üzerinden ırkçı mesajlar, fotoğraflar ve karikatürler paylaştığını aktarmıştı.
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Polis adaylarının ırkçı mesajları mercek altında! Fransa'da soruşturma başlatıldı
Fransa'da bir polis okulunda eğitim gören öğrencilerin ırkçı içerikli mesajları nedeniyle soruşturma yürütüldüğü bildirildi.
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez, Cannes-Ecluse kasabasındaki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin ırkçı mesajlar yazdığına ilişkin haberler hakkında ABD merkezli X şirketinin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.
Nunez, "Ulusal polisin gelecekteki memurlarını yetiştirmekle sorumlu kurumda yeri olmayan kabul edilemez sözleri ve olayları şiddetle kınıyorum." ifadesini kullandı.
Söz konusu olayların okul yönetimine bildirilir bildirilmez idari soruşturma başlatıldığını belirten Nunez, bu kapsamda 30 kadar öğrencinin ifadesine başvurulduğunu ve suçlanan 2 öğrencinin tespit edildiğini aktardı.
Nunez, bu öğrencilerden birinin eğitiminin askıya alındığını ve okuldaki jürinin durumu inceleyeceğini bildirirken, ikinci öğrenci hakkında disiplin sürecinin bulunduğunu kaydetti.
Bakan Nunez, olay hakkında adli soruşturma yürütüldüğünü belirtti.
Le Parisien gazetesi, Cannes-Ecluse'deki Ulusal Polis Yüksekokulu öğrencilerinin WhatsApp grubu üzerinden ırkçı mesajlar, fotoğraflar ve karikatürler paylaştığını aktarmıştı.
Kaynak: AA
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