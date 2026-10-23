Orta Amerika ülkesi Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Haber Giriş Tarihi: 23.10.2026 08:30
Haber Güncellenme Tarihi: 23.10.2026 08:31
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Panama sağlık yetkilileri, depremde kayıp olmadığını ve tedavi altına alınan yaralı sayısının 30'un altında olduğunu açıkladı.
Felaket sonrası yaralı 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 13 binden fazla kişinin ise afetzede olduğu aktarıldı.
Depremin merkez üssü, ülkenin kırsal bölgelerinden Azuero Yarımadası olarak açıklanırken, şiddetli sarsıntının yerleşim yerlerine ve yollara büyük zarar verdiği, afetzedelerin ise halkın yardımlarıyla çadırlarda ve açık alanlarda geceyi geçirdiği bildirildi.
Son resmi bilançoya göre, evleri yıkılan veya ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale gelen 2 binden fazla kişi, kurulan 55 geçici barınma merkezine yerleştirildi.
Artçı sarsıntı sayısı 1000'i geçti
Öte yandan 9 Ekim'deki 7,7'lik deprem sonrası artçı sarsıntı sayısı 1000'i geçti.
Panama'da hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Acil Durum ilan etmişti.
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Panama'daki depremde yaralanan 2 kişi öldü
Orta Amerika ülkesi Panama'da 9 Ekim'de meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremde yaralanan 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Panama sağlık yetkilileri, depremde kayıp olmadığını ve tedavi altına alınan yaralı sayısının 30'un altında olduğunu açıkladı.
Felaket sonrası yaralı 2 kişinin yaşamını yitirdiği ifade edilen açıklamada, 13 binden fazla kişinin ise afetzede olduğu aktarıldı.
Depremin merkez üssü, ülkenin kırsal bölgelerinden Azuero Yarımadası olarak açıklanırken, şiddetli sarsıntının yerleşim yerlerine ve yollara büyük zarar verdiği, afetzedelerin ise halkın yardımlarıyla çadırlarda ve açık alanlarda geceyi geçirdiği bildirildi.
Son resmi bilançoya göre, evleri yıkılan veya ağır hasar nedeniyle oturulamaz hale gelen 2 binden fazla kişi, kurulan 55 geçici barınma merkezine yerleştirildi.
Artçı sarsıntı sayısı 1000'i geçti
Öte yandan 9 Ekim'deki 7,7'lik deprem sonrası artçı sarsıntı sayısı 1000'i geçti.
Panama'da hükümet, ülkenin güneyinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki depremin ardından Ulusal Acil Durum ilan etmişti.
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