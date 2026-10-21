Netanyahu İran için harekete geçecekti! Trump'ın hesabı ortaya çıktı
Netanyahu İran için harekete geçecekti! Trump'ın hesabı ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 14:12
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 14:13
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Financial Times gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Habere göre, Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.
İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.
Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.
Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
13:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.
06.40 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.
06.37 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.
02.19 Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.
00.12 Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.
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Netanyahu İran için harekete geçecekti! Trump'ın hesabı ortaya çıktı
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun bu ayın başlarında İran'a yönelik yeni saldırılar düzenlemeyi planladığı, ancak ABD Başkanı Donald Trump'ın, 3 Kasım'da yapılacak ara seçimler öncesinde çatışmaların yeniden başlamasına karşı çıktığı öne sürüldü.
Financial Times gazetesinin haberinde, İsrail ordusunun 10 Ekim'de İran'ın nükleer tesisleri, yönetime ait noktalar ve enerji santralleri dahil sivil altyapı tesislerini hedef alacak saldırılar için hazırlık yaptığı iddia edildi.
Habere göre, Netanyahu'nun planına karşı çıkan Trump, ABD'de yaklaşan ara seçimler öncesinde saldırıları yeniden başlatmama kararı aldı.
İsrail ordusunun planladığı saldırıların, ABD ve İsrail'in şubatta İran'a düzenlediği saldırılardan daha yoğun olacağı ileri sürülen haberde, İsrail'in daha önce hedef alınmayan sivil altyapı tesislerini de içeren yeni bir hedef listesi hazırladığı iddia edildi.
Haberde, planlanan saldırıların gelecek haftalarda yeniden gündeme gelebileceği değerlendirmesine de yer verildi.
ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) ise iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
Söz konusu haberin, ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in İsrail'e gizli bir ziyaret gerçekleştirerek Netanyahu ile "bölgedeki tehditleri" görüştüğüne ilişkin haberlerden iki gün sonra yayımlanması dikkati çekti.
İsrail'in Kanal 12 televizyonu da geçen hafta Netanyahu'nun, İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimler ve ABD'de 3 Kasım'da düzenlenecek ara seçimler öncesinde İran'a yönelik saldırıların yeniden başlatılması için Trump'a çağrıda bulunduğunu öne sürmüştü.
Trump, 9 Ekim'de yaptığı açıklamada, Washington yönetiminin ABD'deki ara seçimlerden önce İran'a saldırmayacağını söylemişti.
13:10 İran Devrim Muhafızları Ordusu Komutanı'nın Siyasi İşlerden Sorumlu Yardımcısı Tuğgeneral Yedullah Cevani, ABD ve müttefiklerinin İran'ın altyapısını hedef alması halinde Hürmüz Boğazı'nın altından geçen internet kablolarını yok edebilecekleri tehdidinde bulundu.
06.40 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.
06.37 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.
02.19 Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.
00.12 Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.
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