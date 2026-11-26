NAVTEX komşuya korku saldı! ''Yeni Türk meydan okuması''
NAVTEX komşuya korku saldı! ''Yeni Türk meydan okuması''
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından gerçekleştirilecek hidrografik araştırmalar için yayımladığı NAVTEX, Yunan basınında gündem oldu. Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasını mercek altına alan Atina basını, Türkiye'nin adımını “Yeni Türk meydan okuması” başlığıyla duyurarak gelişmeyi yakından takip etti.
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü deniz faaliyetleri ve yayımladığı seyir duyuruları Yunan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.
NAVTEX YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 23 Kasım'da yayımladığı 1169/26 numaralı NAVTEX, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, duyurunun ardından TCG Çeşme araştırma gemisinin bölgeye gönderildiğini öne sürdü.
YUNAN BASININDAN "YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"
Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasına ilişkin yayımlanan NAVTEX'i gündemine taşıdı. Gazete, haberini "Yeni Türk meydan okuması: 'Çeşme' araştırma gemisi gönderildi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Uzman değerlendirmelerinin yer aldığı bir videoya da haberinde yer veren yayın, TCG Çeşme'nin söz konusu NAVTEX kapsamında bölgede görevlendirildiğini ileri sürdü.
GÜVENLİ MESAFE ÇAĞRISI
Yunan basını, Türk yetkililerin yayımladığı NAVTEX 1169/26 kapsamında 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında geniş bir deniz sahasında çalışma yapılacağını iddia ederek, bölgeden geçecek gemilere güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunulduğunu yazdı.
TCG ÇEŞME'NİN GÖREVİ HİDROGRAFİK ARAŞTIRMA
Naftemporiki, haberinde NAVTEX kapsamında belirlenen deniz sahasının coğrafi konumuna ilişkin bilgilere de yer verdi. Gazete, TCG Çeşme'nin bölgede gerçekleştireceği çalışmanın hidrografik araştırma faaliyeti olduğunu belirtti.
Yunan basını haberinin son kısmında ise KEGM'nin yayınladığı NAVTEX koordinatları ve uyarısına yer verdi.
NAVTEX 12 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
KEGM, daha önce Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından yürütülecek hidrografik araştırmalar için 1169/26 numaralı NAVTEX'i yayımlamıştı.
NAVTEX 1169/26 numaralı denizcilere duyuruda, çalışmaların 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında aşağıdaki koordinatlarla sınırlandırılan deniz sahasında yürütüleceği bildirilmişti.
Duyuruda, belirlenen sahadan geçecek gemilerin çalışma gemisini açık geçmeleri gerektiği vurgulanmış, NAVTEX'in 12 Aralık 2026 saat 20.59'zda yürürlükten kaldırılacağı kaydedilmişti.
Koordinatlar şu şekildeydi:
- 35°49.84'K – 029°26.36'D
- 35°50.25'K – 030°17.01'D
- 36°00.37'K – 030°16.77'D
- 36°00.86'K – 030°33.85'D
- 36°00.69'K – 031°05.29'D
- 36°18.73'K – 031°05.16'D
- 36°19.72'K – 031°52.25'D
- 35°49.23'K – 031°54.29'D
- 35°48.70'K – 031°11.00'D
- 35°34.08'K – 030°16.91'D
- 35°33.90'K – 029°26.42'D
- 35°49.84'K – 029°26.36'D
Haber Giriş Tarihi: 26.11.2026 15:37
Haber Güncellenme Tarihi: 26.11.2026 15:37
Kaynak:
AA
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü deniz faaliyetleri ve yayımladığı seyir duyuruları Yunan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.
NAVTEX YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 23 Kasım'da yayımladığı 1169/26 numaralı NAVTEX, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, duyurunun ardından TCG Çeşme araştırma gemisinin bölgeye gönderildiğini öne sürdü.
YUNAN BASININDAN "YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"
Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasına ilişkin yayımlanan NAVTEX'i gündemine taşıdı. Gazete, haberini "Yeni Türk meydan okuması: 'Çeşme' araştırma gemisi gönderildi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Uzman değerlendirmelerinin yer aldığı bir videoya da haberinde yer veren yayın, TCG Çeşme'nin söz konusu NAVTEX kapsamında bölgede görevlendirildiğini ileri sürdü.
GÜVENLİ MESAFE ÇAĞRISI
Yunan basını, Türk yetkililerin yayımladığı NAVTEX 1169/26 kapsamında 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında geniş bir deniz sahasında çalışma yapılacağını iddia ederek, bölgeden geçecek gemilere güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunulduğunu yazdı.
TCG ÇEŞME'NİN GÖREVİ HİDROGRAFİK ARAŞTIRMA
Naftemporiki, haberinde NAVTEX kapsamında belirlenen deniz sahasının coğrafi konumuna ilişkin bilgilere de yer verdi. Gazete, TCG Çeşme'nin bölgede gerçekleştireceği çalışmanın hidrografik araştırma faaliyeti olduğunu belirtti.
Yunan basını haberinin son kısmında ise KEGM'nin yayınladığı NAVTEX koordinatları ve uyarısına yer verdi.
NAVTEX 12 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
KEGM, daha önce Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından yürütülecek hidrografik araştırmalar için 1169/26 numaralı NAVTEX'i yayımlamıştı.
NAVTEX 1169/26 numaralı denizcilere duyuruda, çalışmaların 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında aşağıdaki koordinatlarla sınırlandırılan deniz sahasında yürütüleceği bildirilmişti.
Duyuruda, belirlenen sahadan geçecek gemilerin çalışma gemisini açık geçmeleri gerektiği vurgulanmış, NAVTEX'in 12 Aralık 2026 saat 20.59'zda yürürlükten kaldırılacağı kaydedilmişti.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
NAVTEX komşuya korku saldı! ''Yeni Türk meydan okuması''
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından gerçekleştirilecek hidrografik araştırmalar için yayımladığı NAVTEX, Yunan basınında gündem oldu. Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasını mercek altına alan Atina basını, Türkiye'nin adımını “Yeni Türk meydan okuması” başlığıyla duyurarak gelişmeyi yakından takip etti. Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü deniz faaliyetleri ve yayımladığı seyir duyuruları Yunan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor. NAVTEX YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 23 Kasım'da yayımladığı 1169/26 numaralı NAVTEX, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, duyurunun ardından TCG Çeşme araştırma gemisinin bölgeye gönderildiğini öne sürdü. YUNAN BASININDAN "YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI" Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasına ilişkin yayımlanan NAVTEX'i gündemine taşıdı. Gazete, haberini "Yeni Türk meydan okuması: 'Çeşme' araştırma gemisi gönderildi" başlığıyla okuyucularına duyurdu. Uzman değerlendirmelerinin yer aldığı bir videoya da haberinde yer veren yayın, TCG Çeşme'nin söz konusu NAVTEX kapsamında bölgede görevlendirildiğini ileri sürdü. GÜVENLİ MESAFE ÇAĞRISI Yunan basını, Türk yetkililerin yayımladığı NAVTEX 1169/26 kapsamında 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında geniş bir deniz sahasında çalışma yapılacağını iddia ederek, bölgeden geçecek gemilere güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunulduğunu yazdı. TCG ÇEŞME'NİN GÖREVİ HİDROGRAFİK ARAŞTIRMA Naftemporiki, haberinde NAVTEX kapsamında belirlenen deniz sahasının coğrafi konumuna ilişkin bilgilere de yer verdi. Gazete, TCG Çeşme'nin bölgede gerçekleştireceği çalışmanın hidrografik araştırma faaliyeti olduğunu belirtti. Yunan basını haberinin son kısmında ise KEGM'nin yayınladığı NAVTEX koordinatları ve uyarısına yer verdi. NAVTEX 12 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK KEGM, daha önce Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından yürütülecek hidrografik araştırmalar için 1169/26 numaralı NAVTEX'i yayımlamıştı. NAVTEX 1169/26 numaralı denizcilere duyuruda, çalışmaların 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında aşağıdaki koordinatlarla sınırlandırılan deniz sahasında yürütüleceği bildirilmişti. Duyuruda, belirlenen sahadan geçecek gemilerin çalışma gemisini açık geçmeleri gerektiği vurgulanmış, NAVTEX'in 12 Aralık 2026 saat 20.59'zda yürürlükten kaldırılacağı kaydedilmişti. Koordinatlar şu şekildeydi: - 35°49.84'K – 029°26.36'D - 35°50.25'K – 030°17.01'D - 36°00.37'K – 030°16.77'D - 36°00.86'K – 030°33.85'D - 36°00.69'K – 031°05.29'D - 36°18.73'K – 031°05.16'D - 36°19.72'K – 031°52.25'D - 35°49.23'K – 031°54.29'D - 35°48.70'K – 031°11.00'D - 35°34.08'K – 030°16.91'D - 35°33.90'K – 029°26.42'D - 35°49.84'K – 029°26.36'D
Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de yürüttüğü deniz faaliyetleri ve yayımladığı seyir duyuruları Yunan basınının gündeminde yer almaya devam ediyor.
NAVTEX YUNANİSTAN'I RAHATSIZ ETTİ
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünün (KEGM) 23 Kasım'da yayımladığı 1169/26 numaralı NAVTEX, Yunanistan'ı rahatsız etti. Yunan basını, duyurunun ardından TCG Çeşme araştırma gemisinin bölgeye gönderildiğini öne sürdü.
YUNAN BASININDAN "YENİ TÜRK MEYDAN OKUMASI"
Yunanistan merkezli Naftemporiki gazetesi, Meis Adası'nın güneyindeki deniz sahasına ilişkin yayımlanan NAVTEX'i gündemine taşıdı. Gazete, haberini "Yeni Türk meydan okuması: 'Çeşme' araştırma gemisi gönderildi" başlığıyla okuyucularına duyurdu.
Uzman değerlendirmelerinin yer aldığı bir videoya da haberinde yer veren yayın, TCG Çeşme'nin söz konusu NAVTEX kapsamında bölgede görevlendirildiğini ileri sürdü.
GÜVENLİ MESAFE ÇAĞRISI
Yunan basını, Türk yetkililerin yayımladığı NAVTEX 1169/26 kapsamında 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında geniş bir deniz sahasında çalışma yapılacağını iddia ederek, bölgeden geçecek gemilere güvenli mesafeyi korumaları uyarısında bulunulduğunu yazdı.
TCG ÇEŞME'NİN GÖREVİ HİDROGRAFİK ARAŞTIRMA
Naftemporiki, haberinde NAVTEX kapsamında belirlenen deniz sahasının coğrafi konumuna ilişkin bilgilere de yer verdi. Gazete, TCG Çeşme'nin bölgede gerçekleştireceği çalışmanın hidrografik araştırma faaliyeti olduğunu belirtti.
Yunan basını haberinin son kısmında ise KEGM'nin yayınladığı NAVTEX koordinatları ve uyarısına yer verdi.
NAVTEX 12 ARALIK'A KADAR GEÇERLİ OLACAK
KEGM, daha önce Akdeniz'de TCG Çeşme tarafından yürütülecek hidrografik araştırmalar için 1169/26 numaralı NAVTEX'i yayımlamıştı.
NAVTEX 1169/26 numaralı denizcilere duyuruda, çalışmaların 23 Kasım-12 Aralık 2026 tarihleri arasında aşağıdaki koordinatlarla sınırlandırılan deniz sahasında yürütüleceği bildirilmişti.
Duyuruda, belirlenen sahadan geçecek gemilerin çalışma gemisini açık geçmeleri gerektiği vurgulanmış, NAVTEX'in 12 Aralık 2026 saat 20.59'zda yürürlükten kaldırılacağı kaydedilmişti.
Koordinatlar şu şekildeydi:
- 35°49.84'K – 029°26.36'D
- 35°50.25'K – 030°17.01'D
- 36°00.37'K – 030°16.77'D
- 36°00.86'K – 030°33.85'D
- 36°00.69'K – 031°05.29'D
- 36°18.73'K – 031°05.16'D
- 36°19.72'K – 031°52.25'D
- 35°49.23'K – 031°54.29'D
- 35°48.70'K – 031°11.00'D
- 35°34.08'K – 030°16.91'D
- 35°33.90'K – 029°26.42'D
- 35°49.84'K – 029°26.36'D
Kaynak: AA
Çok Okunanlar