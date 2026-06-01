Kuveyt'te sirenler çaldı, hava savunma sistemleri devreye girdi

Kuveyt ordusu, ülkeye yönelik füze ve insansız hava araçları (İHA) saldırılarına karşı hava savunma sistemleriyle müdahale ettiklerini duyurdu.

Haber Giriş Tarihi: 01.06.2026 08:04
Haber Güncellenme Tarihi: 01.06.2026 08:05
Kaynak: Haber Merkezi
Kuveyt ordusunun sosyal medya platformundaki resmi hesabından yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İHA ve füze saldırılarını engellemeye çalıştığı bilgisi paylaşıldı.

Ülkede duyulabilecek patlama seslerinin hava savunma sistemlerinin saldırıları önlemesinden kaynaklandığı belirtilen açıklamada, vatandaşların güvenlik talimatlarına uyması istendi.

Açıklamada, saldırıların kaynağına veya niteliğine ilişkin ayrıntılı bilgi verilmedi.

Kuveyt resmi haber ajansı KUNA ise ülkede siren seslerinin duyulduğunu açıkladı.

