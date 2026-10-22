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Kongre üyesinden ''soykırım'' vurgusu: Bedelini ABD'liler ödüyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, İsrail'in Filistinlilere yönelik soykırımının sona ermediğini vurgulayarak ABD'nin İsrail'e silah yardımını engellemeyi amaçlayan yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısında bulundu.

Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 09:48
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 09:49
Kaynak: AA
Kongre üyesinden ''soykırım'' vurgusu: Bedelini ABD'liler ödüyor

Kongre üyesi Ramirez, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Gazze'de İsrail'in hava saldırılarının çocukları ve aileleri öldürmeye devam ettiğini belirten Ramirez, yarım milyon Filistinlinin gıda ve yardıma erişimini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğunu kaydetti.

Ramirez, "İsrail, bedelini ABD'li vergi mükelleflerinin ödediği bir soykırımı Filistinlilere karşı sürdürüyor." ifadesini kullandı.

Bombalarla ya da aç bırakma yoluyla sürdürülen soykırımın bitmediğini ancak buna son verilmesi gerektiğini belirten Ramirez, geçen yıl sunulan ve ABD'nin İsrail'e silah yardımını durdurmayı amaçlayan "Bombaları Engelleyin" yasa tasarısının kabul edilmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA

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