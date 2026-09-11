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Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin (KDC) doğusundaki Güney Kivu eyaletinin başkenti Bukavu’da evde başlayıp 2 okula sıçrayan yangında hayatını kaybeden öğrenci sayısı 29'a yükseldi.

Haber Giriş Tarihi: 11.09.2026 08:43
Haber Güncellenme Tarihi: 11.09.2026 08:43
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde yangında ölen öğrenci sayısı 29’a çıktı

Ulusal basındaki haberlere göre, Bukavu'nun Kadutu ilçesine bağlı Cimpunda Mahallesi’nde bir evde başlayan ve Ujamaa ile Furaha ilkokullarına sıçrayan yangında yaşamını yitiren öğrenci sayısı 29'a çıktı.

Yangında, 4’ü ağır 25 öğrenci yaralandı.

Ahşaptan inşa edilen iki okul tamamen yanarken, çevredeki 300’den fazla ev kullanılamaz hale geldi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.

Yangının çıkış nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

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