Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısındaki Kwango eyaletinin merkezi Kenge'de düşen küçük yolcu uçağında 2'si general 17 kişi hayatını kaybetti.
Haber Giriş Tarihi: 26.09.2026 15:14
Haber Güncellenme Tarihi: 26.09.2026 15:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kwango Vali Vekili Remy Saki, Tracep şirketine ait küçük yolcu uçağının Kwilu eyaletindeki Kikwit Havalimanı'ndan Kinşasa'ya giderken Kenge'nin Manzawu Mahallesi'ndeki bir parsele düştüğünü ve uçakta yangın çıktığını açıkladı.
Uçağın iniş yeri ararken düştüğünü belirten Saki, uçakta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından 16 yetişkinin ve 1 bebeğin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
KDC ordusundan yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenler arasında Yüksek Askeri Mahkeme Birinci Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo Katalayi Tiende ile Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia Bakumi de bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptığı açıklamada, kazanın kesin nedenlerinin belirlenmesi için yetkili makamlara kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini belirtti.
Tshisekedi, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile tüm güvenlik güçlerine başsağlığı diledi.
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Kongo'da facia! 2 general dahil 17 ölü var
Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin (KDC) güneybatısındaki Kwango eyaletinin merkezi Kenge'de düşen küçük yolcu uçağında 2'si general 17 kişi hayatını kaybetti.
Kwango Vali Vekili Remy Saki, Tracep şirketine ait küçük yolcu uçağının Kwilu eyaletindeki Kikwit Havalimanı'ndan Kinşasa'ya giderken Kenge'nin Manzawu Mahallesi'ndeki bir parsele düştüğünü ve uçakta yangın çıktığını açıkladı.
Uçağın iniş yeri ararken düştüğünü belirten Saki, uçakta çıkan yangının kontrol altına alınmasının ardından 16 yetişkinin ve 1 bebeğin cansız bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
KDC ordusundan yapılan açıklamada ise hayatını kaybedenler arasında Yüksek Askeri Mahkeme Birinci Başkanı Korgeneral Joseph Mutombo Katalayi Tiende ile Silahlı Kuvvetler Başsavcısı Korgeneral Lucien-Rene Likulia Bakumi de bulunduğu bildirildi.
Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi yaptığı açıklamada, kazanın kesin nedenlerinin belirlenmesi için yetkili makamlara kapsamlı soruşturma yürütülmesi talimatı verdiğini belirtti.
Tshisekedi, kazada hayatını kaybedenlerin aileleri ve yakınları ile tüm güvenlik güçlerine başsağlığı diledi.
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