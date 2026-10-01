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Komşuda iş insanına evinde infaz

Bulgaristan'ın Filibe kentinde iş insanı ve Botev Plovdiv futbol takımının başkanı İliyan Filipov'un öldürülmesine ilişkin 1 şüphelinin yakalandığı bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 07:59
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 08:00
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Komşuda iş insanına evinde infaz

İliyan Filipov (53), dün gece saat 01.00 sıralarında Filibe'deki evinde başından silahla vurularak öldürüldü.

Yerel medyadaki haberlerde, cinayetin şüphelisi Slavcho Megerov'un, olayın ardından Sofya'da yakalandığı ifade edildi.

Haberlerde, sabıka kaydı olduğu belirtilen Megerov'un, Filipov'un şirketlerinden birinde birkaç ay öncesine kadar çalıştığı belirtildi.

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