Kolombiya'da yeni dönem! Espriella yemin etti

Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, yemin ederek göreve başladı.
Haber Giriş Tarihi: 08.08.2026 08:14
Haber Güncellenme Tarihi: 08.08.2026 08:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ülkenin 3. büyük kenti Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden De la Espriella, Kongre Başkanı Honorio Henriquez'in başkanlık kuşağını kendisine takdim etmesinin ardından 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı.
De la Espriella, yemin konuşmasında, "Tanrı'ya yemin ederim ve Kolombiya halkına, Kolombiya Anayasası ve yasalarına sadakatle uyacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın yemin etmesinin hemen ardından başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu'ndan 21 pare top atışı yapıldı.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo da yemin ederek görevine başladı.
De la Espriella'nın göreve başlama töreninin yapılacağı üniversitenin konferans salonuna gidişi sırasında, güvenlik güçleri kurşun geçirmez balistik kalkanlarla önlem aldı.
Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'de yapılmasına karar verilmişti.
De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.
Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği Cumhurbaşkanı De la Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılmıştı.
KOLOMBİYA'NIN YENİ LİDERİ DE LA ESPRİELLA'DAN "YASA DIŞI SİLAHLI GRUPLARLA" MÜCADELE SÖZÜ
Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, ülkedeki yasa dışı silahlı gruplarla güçlü şekilde mücadele edeceklerini belirtti.
Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden De la Espriella, ardından Pichincha Askeri Üssü'ne geçerek burada konuşma yaptı.
De la Espriella, yasa dışı silahlı gruplarla diyalog seçeneğinin tamamen tükendiğini vurgulayarak, "Diyalog seçeneği tamamen tükendi. Devlet tarihsel olarak yeterince asil davrandı. Görev süresi sona eren (Gustavo Petro yönetimi) yönetim döneminde devlet yeterince suç ortağıydı. Bu kritik anda suça karşı güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu terörizmine ve Kolombiya'nın özgürlüğünü tehdit eden tüm suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüteceklerini dile getiren De la Espriella, "Cumhurbaşkanı olarak ilk icraatlarımdan biri Amerika Kalkanı'nı imzalamak olacak." diye konuştu.
De la Espriella, yasa dışı ürünlere karşı havadan ilaçlama yapacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Koka bitkisiyle mücadele, tahrif edilmiş istatistikler veya manipüle edilmiş haritalarla yapılamaz. İnsan sağlığına zarar vermeyen, Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı olmayan ve çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyen son teknoloji ürünü herbisitlerle ilaçlama yapacağım. Öyle çalışacağım ki hepiniz eski ihtişamımıza kavuştuğumuzu söyleyebilesiniz. Karşı karşıya olduğumuz zorluğun büyüklüğünün farkındayım."
Cumhurbaşkanı De la Espriella, önceki hükümet döneminde geliştirilmesi durdurulan petrol ve doğal gaz rezervlerini yeniden değerlendireceğini belirterek, "Stratejik rezervlerimizi genişletecek ve petrol ile doğal gaz arzını güvence altına alacağız." şeklinde konuştu.
Petro'yu hedef alan De la Espriella, "Önceki rejim, kamu maliyesini zayıflatan borçlanmaya dayalı aşırı harcamayı teşvik etti. Şimdi sona eren dört yıl, kamu kaynaklarının onur kırıcı şekilde yönetilmesiyle damgalandı. Kendi evimizi düzene koymalıyız. Kemer sıkma politikaları, devletin korumasına en çok ihtiyaç duyan kesimlerin üzerine yüklenmeyecek." ifadelerini kullandı.
- "DAHA AZ GÖRÜNÜR, ANCAK BÜYÜK BİR DÜŞMAN DAHA VAR"
De la Espriella, yolsuzlukla etkin mücadele etmelerinin yanı sıra en savunmasız kesimleri de koruyacak sosyal programları hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Daha az görünür, ancak büyük bir düşman daha var: Yolsuzluk. Hükümetin (Petro hükümeti) en üst kademelerinde bulunanlar, bu kaynakları kendi kişisel ganimetleri gibi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.
De la Espriella, konuşmasının ardından askeri aracın üzerinden alandakileri selamladı.
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Kolombiya'da yeni dönem! Espriella yemin etti
Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, yemin ederek göreve başladı.
Ülkenin 3. büyük kenti Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden De la Espriella, Kongre Başkanı Honorio Henriquez'in başkanlık kuşağını kendisine takdim etmesinin ardından 2026-2030 dönemi için görevi resmen devraldı.
De la Espriella, yemin konuşmasında, "Tanrı'ya yemin ederim ve Kolombiya halkına, Kolombiya Anayasası ve yasalarına sadakatle uyacağıma söz veriyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın yemin etmesinin hemen ardından başkent Bogota'daki Jose Maria Cordova Askeri Okulu'ndan 21 pare top atışı yapıldı.
Bu arada, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Jose Manuel Restrepo da yemin ederek görevine başladı.
De la Espriella'nın göreve başlama töreninin yapılacağı üniversitenin konferans salonuna gidişi sırasında, güvenlik güçleri kurşun geçirmez balistik kalkanlarla önlem aldı.
Yeni Cumhurbaşkanı De la Espriella'nın talebi üzerine yemin töreni, Kolombiya tarihinde ilk kez başkent Bogota dışında ülkenin güneybatısındaki Cali'de yapılmasına karar verilmişti.
De la Espriella, daha önce yaptığı açıklamada, müzeye dönüştürmeyi planladığı Casa de Narino'ya (Cumhurbaşkanlığı Sarayı) gitmeyeceğini, yönetimi başta Barranquilla, Cali ve Medellin olmak üzere farklı bölgelerden sürdüreceğini açıklamıştı.
Kolombiya'da 4 yıllık görev süresi sona eren eski Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, 21 Haziran'daki seçimleri kazanan ve zaferini tanımadığını belirttiği Cumhurbaşkanı De la Espriella'ya görevi devretmeden Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan ayrılmıştı.
KOLOMBİYA'NIN YENİ LİDERİ DE LA ESPRİELLA'DAN "YASA DIŞI SİLAHLI GRUPLARLA" MÜCADELE SÖZÜ
Kolombiya'da 21 Haziran'da düzenlenen Cumhurbaşkanlığı seçimini ikinci turda kazanan sağcı 48 yaşındaki Abelardo de la Espriella, ülkedeki yasa dışı silahlı gruplarla güçlü şekilde mücadele edeceklerini belirtti.
Cali'deki Santiago de Cali Üniversitesi'nin USC Arena Salonu'nda yemin eden De la Espriella, ardından Pichincha Askeri Üssü'ne geçerek burada konuşma yaptı.
De la Espriella, yasa dışı silahlı gruplarla diyalog seçeneğinin tamamen tükendiğini vurgulayarak, "Diyalog seçeneği tamamen tükendi. Devlet tarihsel olarak yeterince asil davrandı. Görev süresi sona eren (Gustavo Petro yönetimi) yönetim döneminde devlet yeterince suç ortağıydı. Bu kritik anda suça karşı güçlü olacağız." ifadelerini kullandı.
Uyuşturucu terörizmine ve Kolombiya'nın özgürlüğünü tehdit eden tüm suç örgütlerine karşı amansız bir mücadele yürüteceklerini dile getiren De la Espriella, "Cumhurbaşkanı olarak ilk icraatlarımdan biri Amerika Kalkanı'nı imzalamak olacak." diye konuştu.
De la Espriella, yasa dışı ürünlere karşı havadan ilaçlama yapacaklarına dikkati çekerek, şunları söyledi:
"Koka bitkisiyle mücadele, tahrif edilmiş istatistikler veya manipüle edilmiş haritalarla yapılamaz. İnsan sağlığına zarar vermeyen, Anayasa Mahkemesi'nin kararına aykırı olmayan ve çevreye hiçbir şekilde zarar vermeyen son teknoloji ürünü herbisitlerle ilaçlama yapacağım. Öyle çalışacağım ki hepiniz eski ihtişamımıza kavuştuğumuzu söyleyebilesiniz. Karşı karşıya olduğumuz zorluğun büyüklüğünün farkındayım."
Cumhurbaşkanı De la Espriella, önceki hükümet döneminde geliştirilmesi durdurulan petrol ve doğal gaz rezervlerini yeniden değerlendireceğini belirterek, "Stratejik rezervlerimizi genişletecek ve petrol ile doğal gaz arzını güvence altına alacağız." şeklinde konuştu.
Petro'yu hedef alan De la Espriella, "Önceki rejim, kamu maliyesini zayıflatan borçlanmaya dayalı aşırı harcamayı teşvik etti. Şimdi sona eren dört yıl, kamu kaynaklarının onur kırıcı şekilde yönetilmesiyle damgalandı. Kendi evimizi düzene koymalıyız. Kemer sıkma politikaları, devletin korumasına en çok ihtiyaç duyan kesimlerin üzerine yüklenmeyecek." ifadelerini kullandı.
- "DAHA AZ GÖRÜNÜR, ANCAK BÜYÜK BİR DÜŞMAN DAHA VAR"
De la Espriella, yolsuzlukla etkin mücadele etmelerinin yanı sıra en savunmasız kesimleri de koruyacak sosyal programları hayata geçireceklerinin altını çizerek, "Daha az görünür, ancak büyük bir düşman daha var: Yolsuzluk. Hükümetin (Petro hükümeti) en üst kademelerinde bulunanlar, bu kaynakları kendi kişisel ganimetleri gibi kullandı." değerlendirmesinde bulundu.
De la Espriella, konuşmasının ardından askeri aracın üzerinden alandakileri selamladı.
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