KKTC'deki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor.
Haber Giriş Tarihi: 28.09.2026 12:51
Haber Güncellenme Tarihi: 28.09.2026 12:52
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen arama faaliyetleri sırasında iki kişinin cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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KKTC'deki gemi kazasında 2 naaşa daha ulaşıldı
KKTC'deki gemi kazası sonrası yapılan aramalarda 2 naaşa daha ulaşıldı. Kazada can kaybı 17'ye yükselirken kayıp 11 kişi aranıyor.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Başbakanlığı, 30 Ağustos’ta Girne açıklarında meydana gelen gemi kazasına ilişkin yürütülen dip arama çalışmalarında 2 kişinin daha naaşına ulaşıldığını açıkladı.
Batığın yaklaşık bin metre uzağında ve 570 metre derinlikte sürdürülen arama faaliyetleri sırasında iki kişinin cansız bedeninin tespit edildiği belirtildi.
Açıklamada, naaşların kimliklerinin belirlenmesi için gerekli işlemlerin başlatıldığı kaydedildi. Batık çevresindeki dip arama çalışmalarının devam ettiği vurgulanan açıklamada, “Devlet olarak kayıp yolcularımıza ulaşıncaya kadar arama çalışmalarını sürdüreceğiz. Hayatını kaybeden yolculara Allah’tan rahmet, kayıp yakınlarına ise sabır ve metanet diliyoruz” ifadelerine yer verildi.
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