Katil Netanyahu titriyor! Türkiye korkusunu bizzat itiraf etti
Katil Netanyahu titriyor! Türkiye korkusunu bizzat itiraf etti
Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu asıl korkusunu itiraf etti. Katil Netanyahu, Türkiye'nin daha güneye ilerlemesini istemediğini belirterek “Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 29.08.2026 08:51
Haber Güncellenme Tarihi: 29.08.2026 08:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusça yayın yapan Kanal 9 televizyonuna konuştu.
Boris Aplichuk'un sorularını cevaplayan Netanyahu, Türkiye ve Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de bir 'güvenlik bölgesi' kurmaya karar verdiğini açıkladı.
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" dedi.
İsrail Başbakanı, Suriye'deki Türk askerlerinin konuşlanmasına ilişkin mesajların ABD aracılığıyla, farklı kanallar üzerinden ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.
Suriye'deki mevcut düzenin bozulduğundan bahseden Netanyahu, çeşitli yollarla Türkiye'ye mesaj ilettiğini vurgulayarak "Türkiye'nin şu anda bulunduğu alanın güneyindeki bir havaalanında Türk askeri yerleşimini tolere etmeyeceğimizi belirttim. Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.
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Katil Netanyahu titriyor! Türkiye korkusunu bizzat itiraf etti
Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını söyleyen 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Netanyahu asıl korkusunu itiraf etti. Katil Netanyahu, Türkiye'nin daha güneye ilerlemesini istemediğini belirterek “Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum.” dedi.
Soykırımcı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Rusça yayın yapan Kanal 9 televizyonuna konuştu.
Boris Aplichuk'un sorularını cevaplayan Netanyahu, Türkiye ve Suriye ile ilgili açıklamalarda bulundu. Netanyahu, Türkiye ile doğrudan bir çatışma arayışında olmadığını savundu.
Netanyahu, İsrail'in Suriye'de bir 'güvenlik bölgesi' kurmaya karar verdiğini açıkladı.
KATİLİN TÜRKİYE KORKUSU: GÜNEYE GELMELERİNİ İSTEMİYORUM
Suriye'nin kuzeyinde Türkiye'nin de bulunduğunu belirten Netanyahu, "Türkiye'nin güneye geldiğini görmek istemiyorum" dedi.
İsrail Başbakanı, Suriye'deki Türk askerlerinin konuşlanmasına ilişkin mesajların ABD aracılığıyla, farklı kanallar üzerinden ve doğrudan Şam yönetimine iletildiğini öne sürdü.
Suriye'deki mevcut düzenin bozulduğundan bahseden Netanyahu, çeşitli yollarla Türkiye'ye mesaj ilettiğini vurgulayarak "Türkiye'nin şu anda bulunduğu alanın güneyindeki bir havaalanında Türk askeri yerleşimini tolere etmeyeceğimizi belirttim. Görünüşe göre mesajımızı almamışlardı. Bizim tabirimizle 'kinetik yollarla' mesaj vermek zorunda kaldık" dedi.
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