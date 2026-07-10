Katil İsrail ateşe körükle gidiyor! İran'a yeni saldırı planı

İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise törende yaptığı konuşmada, ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran'a anında saldırı düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
İran'a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini savunan Genelkurmay Başkanı Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." dedi.
İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu dün gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef almıştı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
04.43 İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu öne sürüldü.
02.03 ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" denildi.
00.38 İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkezi Meşhed kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
00.24 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İsrail'in Lübnan'daki işgali başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
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Katil İsrail ateşe körükle gidiyor! İran'a yeni saldırı planı
ABD ile İran arasındaki gerilim sıcak çatışmaya dönüşürken, İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, İran'a saldırılara ilişkin yeni planlar üzerine çalıştıklarını söyledi.
İsrail ordusu hava kuvvetlerinin mezuniyet töreninde konuşan Savunma Bakanı Katz, İran'a yönelik saldırılar ve Lübnan'ın güneyinde sürdürdükleri işgale ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Katz, İsrail ordusunun İran'a tek başına hava saldırıları gerçekleştirmeye hazır olduklarını ileri sürdü.
Lübnan'ın güneyinde işgali sürdüreceklerini bir kez daha yineleyen Katz, "Lübnan'a girmek için kimseden izin istemedik, orada kalmak için de bir izne ihtiyacımız yok." ifadesini kullandı.
Katz, "Hizbullah silahsızlandırılana kadar" Lübnan'ın güneyinde kalmaya, gerektiğinde saldırılar düzenlemeye devam edeceklerini belirtti.
- İSRAİL GENELKURMAY BAŞKANI, İRAN'A SALDIRILARA İLİŞKİN YENİ PLANLAR ÜZERİNE ÇALIŞTIKLARINI SÖYLEDİ
İsrail Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ise törende yaptığı konuşmada, ordunun hem İran hem de Lübnan'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve İran'a anında saldırı düzenlemek üzere hazırlıklarını tamamladıklarını vurguladı.
İran'a yönelik saldırıların henüz sona ermediğini savunan Genelkurmay Başkanı Zamir, "Üzerinde çalıştığımız yeni planlar var. Önümüzde hala büyük operasyonların bizi beklediğini öngörüyoruz. Hazırlıklı olun." dedi.
İsrail basını, ABD'nin çarşamba gecesi İran'a yönelik geniş kapsamlı hava saldırılarının ardından, Tahran veya Lübnan'dan gelebilecek olası misillemelere karşı hazırlıklarını artırdığını yazdı.
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırı tehdidinin ardından ABD ordusu dün gece saatlerinde İran'ın Hürmüz Boğazı yakınındaki bölgeleri hedef almıştı.
04.43 İsrail'in, İran'ın ABD Başkanı Donald Trump'a yönelik yeni bir suikast planı hazırladığına dair ABD ile istihbarat paylaşımında bulunduğu öne sürüldü.
02.03 ABD ordusundan yapılan açıklamada, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü elinde tuttuğu yönündeki iddialarının gerçeği yansıtmadığı belirtilerek, "İran, Hürmüz Boğazı'nı kontrol etmiyor. ABD güçleri, mayıs ayının başından bu yana, hayati bir uluslararası ticaret koridoru olan bu bölgeden 800'den fazla ticari geminin ve 380 milyon varil ham petrolün başarılı bir şekilde geçişini kolaylaştırmaya yardımcı oldu" denildi.
00.38 İran'ın Rezevi Horasan eyaletinin merkezi Meşhed kentinde meydana gelen silahlı saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
00.24 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ABD Başkanı Donald Trump'ın, ABD'nin İran'a yönelik saldırıları ile İsrail'in Lübnan'daki işgali başta olmak üzere bölgesel gelişmeleri ele aldığı bildirildi.
- İSRAİL'İN LÜBNAN'DAKİ SALDIRILARI VE ATEŞKES SÜRECİ
İsrail ordusu, Lübnan'a 2 Mart'ta yoğun hava saldırıları başlatarak, ülkenin güneyinde birçok beldeyi işgal etmişti.
Lübnan hükümeti bu sürede, ülkede yerinden edilenlerin sayısının 1 milyonu aştığını açıklamıştı.
ABD Başkanı Donald Trump, 24 Nisan'da yaptığı açıklamada, Lübnan ile İsrail arasında 17 Nisan'da yürürlüğe giren 10 günlük geçici ateşkesin 3 hafta daha uzatıldığını duyurmuştu.
ABD arabuluculuğunda Lübnan ile İsrail arasında 14-15 Mayıs'ta gerçekleştirilen 3. tur görüşmeler sonucunda, 17 Mayıs itibarıyla ateşkesin 45 gün uzatılması kararlaştırılmıştı.
Lübnan Sağlık Bakanlığı, son açıklamasında, İsrail'in 2 Mart'tan bu yana ülkeye düzenlediği saldırılarda 4 bin 304 kişinin hayatını kaybettiğini bildirmişti.
İran ve ABD, Pakistan aracılığında yapılan müzakere süreci kapsamında 14 Haziran'da savaşın durdurulması ve taraflar arasındaki sorunların görüşmelerle çözülmesini öngören 14 maddelik bir mutabakata vardıklarını duyurmuştu. Mutabakat, Lübnan dahil savaşın sona erdirilmesini içeriyor.
Öte yandan Washington'da İsrail ile Lübnan arasında yürütülen doğrudan müzakerelerin 5. tur görüşmelerinin ardından ise 26 Haziran'da Lübnan ve İsrail arasında çerçeve anlaşması imzalanmıştı.
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