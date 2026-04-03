Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 11:02
Haber Güncellenme Tarihi: 03.04.2026 11:03
Kaynak: Haber Merkezi
Kanıtlar paylaşıldı! ABD'ye F-35 darbesi

İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin orta kesimlerinde bir F-35 savaş uçağını hava savunma sistemleriyle vurarak düşürdüğünü iddia etti.

Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasında, "Amerikan yapımı gelişmiş bir F-35 savaş uçağı, İran Devrim Muhafızları Ordusunun gelişmiş hava savunma sistemi tarafından İran'ın orta semalarında imha edildi." denildi.

Son 12 saat içinde ikinci savaş uçağının düşürüldüğü öne sürülen açıklamada, savaş uçağının tamamen imhası nedeniyle pilotun akıbeti hakkında bilginin henüz bulunmadığı ifade edildi.

Düşürülen uçağa ait olduğu iddia edilen görüntüler ülke medyasında paylaşıldı.

Vurulan uçağın İngiltere'de ABD Hava Kuvvetleri'ne de ev sahipliği yapan Lakenheath Hava Üssü'ndeki filoya bağlı olduğu aktarıldı.

