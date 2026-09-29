Kanada ürünlerine ABD'den yasak! Milyar dolarlık ithalat kısıtlaması yürürlüğe girdi
Kanada ürünlerine ABD'den yasak! Milyar dolarlık ithalat kısıtlaması yürürlüğe girdi
ABD'nin Kanada'dan alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil bazı ürünlerin ithalatına getirdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık yasak yürürlüğe girdi.
Haber Giriş Tarihi: 29.09.2026 10:42
Haber Güncellenme Tarihi: 29.09.2026 10:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlerin ABD'de satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Bugün yürürlüğe giren, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilen yasağın iki ülke arasındaki 880 milyar dolarlık yıllık ikili ticaret hacimine kıyasla büyük etki oluşturması beklenmezken bu gelişme, Trump'ın ABD'nin uzun süreli müttefiki ve ticaret ortağı Kanada'yla sürdürdüğü ticaret savaşının yeni bir aşaması olarak gösteriliyor.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya dair yaptığı açıklamada, bu adımların "Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucu" olduğunu söyledi.
Kanada'dan ithalatı yasaklanan ürünler arasında bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar bulunuyor.
ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.
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Kanada ürünlerine ABD'den yasak! Milyar dolarlık ithalat kısıtlaması yürürlüğe girdi
ABD'nin Kanada'dan alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar dahil bazı ürünlerin ithalatına getirdiği yaklaşık 1 milyar dolarlık yasak yürürlüğe girdi.
ABD Başkanı Donald Trump, Kanada'dan ithal edilen bazı ürünlerin ABD'de satışını yasaklayan kararnameyi imzaladı.
Bugün yürürlüğe giren, yaklaşık 1 milyar dolar değerindeki ürünlere getirilen yasağın iki ülke arasındaki 880 milyar dolarlık yıllık ikili ticaret hacimine kıyasla büyük etki oluşturması beklenmezken bu gelişme, Trump'ın ABD'nin uzun süreli müttefiki ve ticaret ortağı Kanada'yla sürdürdüğü ticaret savaşının yeni bir aşaması olarak gösteriliyor.
ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer, konuya dair yaptığı açıklamada, bu adımların "Kanada'nın kritik Amerikan ihracatına yönelik ayrımcı muamelesinin doğal bir sonucu" olduğunu söyledi.
Kanada'dan ithalatı yasaklanan ürünler arasında bazı alkollü içecekler, süt ürünleri ve motorlu taşıtlar bulunuyor.
ABD yönetimi, temmuz ayında Kanada'nın Amerikan ürünlerine yönelik "ayrımcı" uygulamalarda bulunduğunu öne sürerek bu ülkeden ithal edilen bazı mallara yüzde 50 oranında gümrük vergisi uygulanacağını duyurmuş, bu tarifeler 22 Ağustos'ta yürürlüğe girmişti.
Kanada yönetimi de buna karşılık belirli ABD ürünlerine yüzde 15, 25 veya 50 oranlarında gümrük vergisi uygulanacağını bildirmiş, bu tarifeler 8 Eylül'de uygulanmaya başlamıştı.
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