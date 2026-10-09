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Kabe'de sağanak yağışa rağmen yüzlerce Müslüman namazını kıldı

Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan sağanak yağmur altında, Müslümanlar Kabe'de akşam namazını eda etti.

Haber Giriş Tarihi: 09.10.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.10.2026 09:15
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Kabe'de sağanak yağışa rağmen yüzlerce Müslüman namazını kıldı

Mekke'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Kutsal topraklarda ibadetlerini sürdüren umreciler ve ziyaretçiler, yoğun yağışa rağmen Mescid-i Haram'ın avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazını kıldı.

İhramlı binlerce Müslümanın sağanak altında gerçekleştirdiği ibadet, manevi açıdan duygulu anlara sahne olurken çevredeki kameralara da yansıdı.

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