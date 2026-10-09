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Kabe'de sağanak yağışa rağmen yüzlerce Müslüman namazını kıldı
Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde etkili olan sağanak yağmur altında, Müslümanlar Kabe'de akşam namazını eda etti.
Mekke'de akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.
Kutsal topraklarda ibadetlerini sürdüren umreciler ve ziyaretçiler, yoğun yağışa rağmen Mescid-i Haram'ın avlusunda ve Kabe çevresinde saf tutarak akşam namazını kıldı.
İhramlı binlerce Müslümanın sağanak altında gerçekleştirdiği ibadet, manevi açıdan duygulu anlara sahne olurken çevredeki kameralara da yansıdı.
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