İsrail'in korktuğu senaryo ortaya çıktı: Türkiye masa masa ilerliyor
İsrail'in korktuğu senaryo ortaya çıktı: Türkiye masa masa ilerliyor
İsrail gazetesi Makor Rishon'da yayımlanan analizde, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel diplomasi platformlarının Tel Aviv'i karar masalarının dışında bırakabileceği savunuldu. Nitzan David Fuchs, Ankara'nın artan etkisinin İsrail'in Orta Doğu'daki hareket alanını daraltabileceğine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 24.11.2026 13:59
Haber Güncellenme Tarihi: 24.11.2026 13:59
Kaynak:
AA
Türkiye'nin savunma kapasitesi ve Orta Doğu'da genişleyen diplomatik ilişkileri, İsrail gazetesi Makor Rishon'un gündemine taşındı. Nitzan David Fuchs imzalı analizde, Başkan Erdoğan liderliğinde Ankara'nın attığı dış politika adımlarının İsrail açısından beklenmedik sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
ANKARA'NIN HEDEFİ ORTAK ZEMİN
Fuchs, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini yazısında "Mekke İttifakı" başlığı altında ele aldı. Bu yakınlaşmanın askeri boyutunun yanı sıra siyasi sonuçlar da doğurabileceğini belirten yazar, Ankara'nın bölge ülkelerini ortak bir zeminde buluşturarak Orta Doğu'daki gelişmelerde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediğini savundu.
TÜRKİYE TÜM GİRİŞİMLERDE YER ALIYOR
Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki rolüne ve Ankara'nın benimsediği "bölgesel sahiplenme" yaklaşımına da değinildi. Makor Rishon, bu yaklaşımın bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından ele alınmasını esas aldığını aktardı.
Fuchs, Türkiye'nin son on yılda Irak, Kafkasya, Gazze ve Somali başlıklarında yürütülen diplomatik girişimlerin tamamında yer alan tek ülke olduğuna dikkat çekti. Yazara göre bu konum, Ankara'nın bölgesel görüşmelerde hangi konuların gündeme alınacağını ve ortak politikaların nasıl şekilleneceğini etkilemesini sağlayabilir.
İSRAİL İÇİN MASANIN DIŞINDA KALMA SENARYOSU
Türkiye'nin öncülük ettiği platformlarda İsrail'in yokluğuna dikkat çeken Fuchs, değerlendirmesini "Masa masa ilerliyorlar ve İsrail orada yok" sözleriyle özetledi. Yazar, İsrail'i hedef alan bir askeri ittifak kurulmasa bile bu platformlarda alınacak kararların ülkenin bölgedeki hareket alanını daraltabileceğini ve Batı ile ilişkilerini zayıflatabileceğini savundu.
WASHINGTON'A UZANAN DİPLOMASİ
Makor Rishon'daki analizde, Türkiye'nin bölgesel karar masalarındaki ağırlığı ve geliştirdiği güvenlik iş birliklerinin yanı sıra Washington üzerindeki olası diplomatik etkisi de ele alındı. Fuchs, Ankara'nın bölge ülkelerini ortak talepler etrafında buluşturmasının ABD'nin Orta Doğu politikasını etkileyebileceğini yazdı. Lübnan üzerinden İsrail'e yönelik ortak diplomatik baskı oluşturulması da yazarın gündeme getirdiği senaryolar arasında yer aldı.
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İsrail'in korktuğu senaryo ortaya çıktı: Türkiye masa masa ilerliyor
İsrail gazetesi Makor Rishon'da yayımlanan analizde, Türkiye'nin öncülük ettiği bölgesel diplomasi platformlarının Tel Aviv'i karar masalarının dışında bırakabileceği savunuldu. Nitzan David Fuchs, Ankara'nın artan etkisinin İsrail'in Orta Doğu'daki hareket alanını daraltabileceğine dikkat çekti.
Türkiye'nin savunma kapasitesi ve Orta Doğu'da genişleyen diplomatik ilişkileri, İsrail gazetesi Makor Rishon'un gündemine taşındı. Nitzan David Fuchs imzalı analizde, Başkan Erdoğan liderliğinde Ankara'nın attığı dış politika adımlarının İsrail açısından beklenmedik sonuçlar doğurabileceği ifade edildi.
ANKARA'NIN HEDEFİ ORTAK ZEMİN
Fuchs, Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki iş birliğini yazısında "Mekke İttifakı" başlığı altında ele aldı. Bu yakınlaşmanın askeri boyutunun yanı sıra siyasi sonuçlar da doğurabileceğini belirten yazar, Ankara'nın bölge ülkelerini ortak bir zeminde buluşturarak Orta Doğu'daki gelişmelerde daha fazla söz sahibi olmayı hedeflediğini savundu.
TÜRKİYE TÜM GİRİŞİMLERDE YER ALIYOR
Analizde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Türkiye'nin dış politikasındaki rolüne ve Ankara'nın benimsediği "bölgesel sahiplenme" yaklaşımına da değinildi. Makor Rishon, bu yaklaşımın bölgedeki sorunların bölge ülkeleri tarafından ele alınmasını esas aldığını aktardı.
Fuchs, Türkiye'nin son on yılda Irak, Kafkasya, Gazze ve Somali başlıklarında yürütülen diplomatik girişimlerin tamamında yer alan tek ülke olduğuna dikkat çekti. Yazara göre bu konum, Ankara'nın bölgesel görüşmelerde hangi konuların gündeme alınacağını ve ortak politikaların nasıl şekilleneceğini etkilemesini sağlayabilir.
İSRAİL İÇİN MASANIN DIŞINDA KALMA SENARYOSU
Türkiye'nin öncülük ettiği platformlarda İsrail'in yokluğuna dikkat çeken Fuchs, değerlendirmesini "Masa masa ilerliyorlar ve İsrail orada yok" sözleriyle özetledi. Yazar, İsrail'i hedef alan bir askeri ittifak kurulmasa bile bu platformlarda alınacak kararların ülkenin bölgedeki hareket alanını daraltabileceğini ve Batı ile ilişkilerini zayıflatabileceğini savundu.
WASHINGTON'A UZANAN DİPLOMASİ
Makor Rishon'daki analizde, Türkiye'nin bölgesel karar masalarındaki ağırlığı ve geliştirdiği güvenlik iş birliklerinin yanı sıra Washington üzerindeki olası diplomatik etkisi de ele alındı. Fuchs, Ankara'nın bölge ülkelerini ortak talepler etrafında buluşturmasının ABD'nin Orta Doğu politikasını etkileyebileceğini yazdı. Lübnan üzerinden İsrail'e yönelik ortak diplomatik baskı oluşturulması da yazarın gündeme getirdiği senaryolar arasında yer aldı.
Kaynak: AA
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