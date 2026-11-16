İsrail basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Ankara Körfez'de güç kazanıyor
İsrail basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Ankara Körfez'de güç kazanıyor
Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar, İsrail basınının gündemine girdi. İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığına dikkat çeken İsrail medyası, gelişmenin Ortadoğu'daki güç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin Körfez'deki etkinliğini artırdığı ve bölgesel konumunu güçlendirdiği değerlendirmesi öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:13
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:45
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar İsrail basınında geniş yankı buldu. Ankara'nın Körfez'deki etkisini artırdığı ve bölgesel dengeleri değiştirdiği belirtildi.
Türkiye'nin son yıllarda attığı diplomatik adımlar, imzaladığı stratejik anlaşmalar ve savunma alanındaki işbirlikleri başta İsrail olmak üzere dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.
İsrail basınından Haaretz'de yayımlanan analiz, Ortadoğu'daki güç dengelerinin Ankara lehine kökten değiştiğini gözler önüne serdi.
Analizde, Türkiye'nin son dönemde Katar gibi bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara yer verildi.
"ANKARA, KÖRFEZ'DE BÖLGESEL BİR SÜPER GÜÇ OLARAK TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI"
Haberde, Dolmabahçe Sarayı'nda atılan imzalarla derinleşen Türkiye-Katar ortaklığının sadece askeri bir anlaşma olmadığı, ABD'nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği bu dönemde, Ankara'nın Körfez'de bölgesel bir süper güç olarak temellerini sağlamlaştırdığı kaydedildi.
Yazıda "Bölge ülkeleri sadece silah satın almak değil; caydırıcılık inşa etmek, deniz yollarını korumak ve Yemen'den Suriye'ye her alanda söz sahibi olmak istiyor. Tam da bu noktalarda Türkiye, İsrail'in sunamayacağı imkânları masaya koyuyor" denildi.
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İsrail basınından dikkat çeken Türkiye analizi: Ankara Körfez'de güç kazanıyor
Dolmabahçe Sarayı'nda Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar, İsrail basınının gündemine girdi. İki ülke arasındaki iş birliğinin yalnızca askeri alanla sınırlı olmadığına dikkat çeken İsrail medyası, gelişmenin Ortadoğu'daki güç dengeleri açısından önemli sonuçlar doğurabileceğini yazdı. Analizde, Türkiye'nin Körfez'deki etkinliğini artırdığı ve bölgesel konumunu güçlendirdiği değerlendirmesi öne çıktı.
Türkiye ile Katar arasında imzalanan anlaşmalar İsrail basınında geniş yankı buldu. Ankara'nın Körfez'deki etkisini artırdığı ve bölgesel dengeleri değiştirdiği belirtildi.
Türkiye'nin son yıllarda attığı diplomatik adımlar, imzaladığı stratejik anlaşmalar ve savunma alanındaki işbirlikleri başta İsrail olmak üzere dünyada yankı uyandırmaya devam ediyor.
İsrail basınından Haaretz'de yayımlanan analiz, Ortadoğu'daki güç dengelerinin Ankara lehine kökten değiştiğini gözler önüne serdi.
Analizde, Türkiye'nin son dönemde Katar gibi bölge ülkeleriyle yaptığı anlaşmalara yer verildi.
"ANKARA, KÖRFEZ'DE BÖLGESEL BİR SÜPER GÜÇ OLARAK TEMELLERİNİ SAĞLAMLAŞTIRDI"
Haberde, Dolmabahçe Sarayı'nda atılan imzalarla derinleşen Türkiye-Katar ortaklığının sadece askeri bir anlaşma olmadığı, ABD'nin bölgedeki rolünün belirsizleştiği bu dönemde, Ankara'nın Körfez'de bölgesel bir süper güç olarak temellerini sağlamlaştırdığı kaydedildi.
"TÜRKİYE, İSRAİL'İN SUNAMAYACAĞI İMKÂNLARI MASAYA KOYUYOR"
Yazıda "Bölge ülkeleri sadece silah satın almak değil; caydırıcılık inşa etmek, deniz yollarını korumak ve Yemen'den Suriye'ye her alanda söz sahibi olmak istiyor. Tam da bu noktalarda Türkiye, İsrail'in sunamayacağı imkânları masaya koyuyor" denildi.
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