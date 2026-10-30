İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 petrol tankerini durdurdu
İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 petrol tankerini durdurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki "izinsiz" güzergahtan geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle 2 petrol tankerini boğazın güneyinde durdurdu.
Haber Giriş Tarihi: 30.10.2026 15:17
Haber Güncellenme Tarihi: 30.10.2026 15:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, diğeri batı kesiminde olmak üzere "izinsiz" güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin "yaşanan bir olay" sonucu boğazın güneyinde durdurulduğu belirtildi.
Söz konusu tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak İran'ın onaylamadığı güney rotasından geçmeye çalıştığı ve yapılan uyarıları dikkate almadığı ileri sürülen açıklamada, gemilerde yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, bunun "İran'ın belirlediği kurallara uyulmamasından kaynaklandığı" ifade edildi.
Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminden geçmeye çalışan bazı gemilerde zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildiriliyor.
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İran Devrim Muhafızları, Hürmüz Boğazı'nın güneyinde 2 petrol tankerini durdurdu
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndaki "izinsiz" güzergahtan geçmeye çalıştıkları gerekçesiyle 2 petrol tankerini boğazın güneyinde durdurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan 2 petrol tankerine ilişkin açıklama yayımladı.
Açıklamada, biri Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, diğeri batı kesiminde olmak üzere "izinsiz" güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin "yaşanan bir olay" sonucu boğazın güneyinde durdurulduğu belirtildi.
Söz konusu tankerlerin ABD ordusunun desteğiyle seyir sistemlerini kapatarak İran'ın onaylamadığı güney rotasından geçmeye çalıştığı ve yapılan uyarıları dikkate almadığı ileri sürülen açıklamada, gemilerde yangın çıktığı bildirildi.
Açıklamada, bunun "İran'ın belirlediği kurallara uyulmamasından kaynaklandığı" ifade edildi.
Hürmüz Boğazı'nın güney kesiminden geçmeye çalışan bazı gemilerde zaman zaman patlamalar meydana geldiği bildiriliyor.
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