İran'dan ABD'ye rest: Tek bir gramı bile çıkarılmayacak
İran'dan ABD'ye rest: Tek bir gramı bile çıkarılmayacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 'Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 21.10.2026 08:56
Haber Güncellenme Tarihi: 21.10.2026 08:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak" dedi.
"İRAN'IN TÜM ŞARTLARI EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMELİ"
Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
06.40 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.
06.37 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.
02.19 Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.
00.12 Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.
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İran'dan ABD'ye rest: Tek bir gramı bile çıkarılmayacak
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, 'Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır' açıklamasında bulundu.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada ülkesi ve ABD arasında devam eden askeri gerilime ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
İran'ın elindeki zenginleştirilmiş uranyumun ne olacağına dair tartışmalara değinen Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak" dedi.
"İRAN'IN TÜM ŞARTLARI EKSİKSİZ YERİNE GETİRİLMELİ"
Washington yönetimi ile yürütülecek müzakerelerin ise güvenin tesis edilmesine bağlı olduğunu vurgulayan Rızai, "ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" ifadelerini kullandı.
06.40 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile savaşın çok yakında sona ereceğini ve petrol fiyatlarının hızla düşeceğini savunarak, İran'ın "gelecekte de nükleer silaha sahip olmayacağından" emin olmak istediklerini söyledi.
06.37 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Muhsin Rızai, "Zenginleştirilmiş uranyumun tek bir gramı bile İran'dan çıkarılmayacak. ABD güven tesis edecek adımlar atana kadar hiçbir müzakere yapılmayacak. Bu süreç, İran'ın tüm şartlarının eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle başlamalıdır" açıklamasında bulundu.
02.19 Yemen Merkez Bankasının, İran destekli Husilerle bağlantılı 135 kişi ve kuruluşa ait hesapların dondurulması talimatını verdiği bildirildi.
00.12 Irak ve İran arasındaki Şeyb Sınır Kapısı'nın, Başbakan Ali ez-Zeydi'nin talimatıyla kapatıldığı öne sürüldü.
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