İran'dan ABD'ye gözdağı: Tüm gücümüzle karşılık veririz
İran'dan ABD'ye gözdağı: Tüm gücümüzle karşılık veririz
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını belirterek, 'ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 14:08
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 14:08
Kaynak:
AA
ABD ve İran arasındaki askerî gerilim Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik endişelerinin gölgesinde devam ederken Tahran cephesinden Washington'a gözdağı niteliğinde açıklamalar geldi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
"YAPTIRIMLAR VE ABLUKALAR DÖNEMİ SONA ERDİ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran arasındaki artan iş birliğine atıfta bulunan bir paylaşımı alıntılayarak "Yaptırımlar ve ablukalar dönemi sona erdi. Ülkeler artık sessizce kenarda durup olanları izlemek yerine iş birliğini genişleterek bu girişimlere karşı duruyor" değerlendirmesinde bulundu.
İsim vermeden ABD'yi hedef alan Azizi, "Adına ne derseniz deyin, gerçek değişmiyor: Dünyaya artık yeni bir düzen yön veriyor ve başarısızlıklarınızın ardından küresel ölçekteki rolünüz hiç olmadığı kadar küçülüyor. Bakalım neler olacak!" dedi.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
11:56 İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve gözetimin artırıldığını belirterek, gemilerin güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması gerektiğini söyledi.
10.29 ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin kontrolünü kaybetmesi sonrası hükümetinin İran'a yönelik saldırılara ne kadar süre devam edebileceği sorusuna, "Ocak ayının sonuna kadar finansmanımız var" yanıtını verdi.
09.42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı "istedikleri an bitirebileceklerini" belirterek, ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokrat Partililerin "ellerindeki kazancı kayba çevireceğini" savundu.
08.25 İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı.
02.37 İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını belirterek "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" dedi.
00.34 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin geçen şubat ayından bu yana ABD ile İran arasında süren savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti.
- ABD İLE İRAN ARASINDA TIRMANAN GERİLİM
ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.
İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.
Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
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İran'dan ABD'ye gözdağı: Tüm gücümüzle karşılık veririz
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını belirterek, 'ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir' dedi.
ABD ve İran arasındaki askerî gerilim Hürmüz Boğazı'nda yaşanan güvenlik endişelerinin gölgesinde devam ederken Tahran cephesinden Washington'a gözdağı niteliğinde açıklamalar geldi.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını vurgulayarak "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" ifadelerini kullandı.
İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
"YAPTIRIMLAR VE ABLUKALAR DÖNEMİ SONA ERDİ"
İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi ise Rusya, Çin, Kuzey Kore ve İran arasındaki artan iş birliğine atıfta bulunan bir paylaşımı alıntılayarak "Yaptırımlar ve ablukalar dönemi sona erdi. Ülkeler artık sessizce kenarda durup olanları izlemek yerine iş birliğini genişleterek bu girişimlere karşı duruyor" değerlendirmesinde bulundu.
İsim vermeden ABD'yi hedef alan Azizi, "Adına ne derseniz deyin, gerçek değişmiyor: Dünyaya artık yeni bir düzen yön veriyor ve başarısızlıklarınızın ardından küresel ölçekteki rolünüz hiç olmadığı kadar küçülüyor. Bakalım neler olacak!" dedi.
11:56 İran Ordu Sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekreminia, Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol ve gözetimin artırıldığını belirterek, gemilerin güvenli geçiş için İran Silahlı Kuvvetleri ile koordinasyon sağlaması gerektiğini söyledi.
10.29 ABD Başkanı Donald Trump, Kongre'nin kontrolünü kaybetmesi sonrası hükümetinin İran'a yönelik saldırılara ne kadar süre devam edebileceği sorusuna, "Ocak ayının sonuna kadar finansmanımız var" yanıtını verdi.
09.42 ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşı "istedikleri an bitirebileceklerini" belirterek, ara seçimlerde Kongre'de çoğunluğu sağlayan Demokrat Partililerin "ellerindeki kazancı kayba çevireceğini" savundu.
08.25 İran Devrim Muhafızları Ordusu: Hürmüz Boğazı'nda iki petrol tankeri deniz mayınına çarparak alev aldı.
02.37 İran Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD'nin ablukasına ve muhtemel yeni saldırılarına karşı koyma konusunda kararlı olduklarını belirterek "ABD Başkanı Donald Trump ve yenilgiye uğramış ekibinin İran'ı ablukaya alma planları, başarısız savaş stratejileri kadar gerçeklikten uzaktır ve sonuçsuz kalmaya mahkûmdur. İran halkı, silahlı kuvvetleri ve devlet aygıtı, ablukayı kırma ve yeni bir saldırganlık girişimine tüm gücüyle karşılık verme kararlılığını sürdürmektedir" dedi.
00.34 Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati, ülkesinin geçen şubat ayından bu yana ABD ile İran arasında süren savaşın durdurulması için yürütülen arabuluculuk çalışmalarına katkı sunduğunu belirtti.
- ABD İLE İRAN ARASINDA TIRMANAN GERİLİM
ABD ve İsrail, 28 Şubat 2026'da İran'a saldırılar başlatmış, saldırılar sırasında küresel petrol ihracatı ve tedarik zincirleri açısından kritik öneme sahip Hürmüz Boğazı kapatılmıştı.
İran da Körfez ülkelerine ve bölgede "ABD ve İsrail hedefleri" olduğunu belirttiği noktalara saldırılar düzenlemiş ve daha sonra ateşkese varılmıştı.
Washington ile Tahran arasında 17 Haziran 2026'da imzalanan "İslamabad Mutabakatı" ile askeri saldırıların durdurulması ve Hürmüz Boğazı'nın deniz trafiğine yeniden açılması için düzenlemelerin başlatılması kararlaştırılmıştı.
Ancak anlaşmanın uygulanması ve boğazdaki seyrüsefer konusunda yaşanan anlaşmazlıklar nedeniyle uygulama daha sonra sekteye uğramış, temmuz ayında çatışmalar yeniden başlamıştı.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapattığını duyurmuştu.
Kaynak: AA
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