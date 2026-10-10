İran'dan ABD'ye ''diz çöken imparator'' göndermesi: Tarihin tekrarına hazır olun
İran'dan ABD'ye ''diz çöken imparator'' göndermesi: Tarihin tekrarına hazır olun
İran, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına “Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru” tasviri ile cevap verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, “Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır.” dedi.
Haber Giriş Tarihi: 10.10.2026 10:20
Haber Güncellenme Tarihi: 10.10.2026 10:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun açıklamalarına "Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru" tasviri ile cevap verdi.
Rubio'nun genel manada "medeniyetler çatışmasını" çağrıştıran ve Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin Rızai, "İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina'ya giderek bir medeniyet savaşı hikayesi oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur. Roma İmparatoru'nun, Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Rubio'nun açıklamaları hakkında, tarih boyunca İranlıların, İran topraklarını işgal etmek isteyenlerle karşı karşıya kaldığını ancak "işgalcilerin" utanç içinde geri döndüğünü söyledi.
Rubio, 8 Ekim'de ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun 6'ncı turu kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde yaptığı konuşmada Pers İmparatorluğu'nu hedef almış, Persleri işgalci olarak nitelemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
09:48 ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Amerikalılara ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne sürerek, ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etti.
08.06 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" açıklamasında bulundu.
00.50 ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısından "memnun olmadığını" söyledi.
00.40 Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.
00.26 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." dedi.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın artık nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini savunarak, yakında "savaşın" sona ereceğini ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.
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İran'dan ABD'ye ''diz çöken imparator'' göndermesi: Tarihin tekrarına hazır olun
İran, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına “Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru” tasviri ile cevap verdi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, “Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır.” dedi.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından, Rubio'nun açıklamalarına "Birinci Şapur önünde diz çöken Roma İmparatoru" tasviri ile cevap verdi.
Rubio'nun genel manada "medeniyetler çatışmasını" çağrıştıran ve Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin Rızai, "İran karşısında yaşadıkları yenilgi ve aşağılanmanın ardından Atina'ya giderek bir medeniyet savaşı hikayesi oluşturmaya çalışanların, tarihin bir başka önemli sayfasını da okumaları daha iyi olur. Roma İmparatoru'nun, Sasani İmparatoru Şapur'un önünde diz çöktüğü sayfayı. Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." ifadelerini kullandı.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai
Öte yandan İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf da Rubio'nun açıklamaları hakkında, tarih boyunca İranlıların, İran topraklarını işgal etmek isteyenlerle karşı karşıya kaldığını ancak "işgalcilerin" utanç içinde geri döndüğünü söyledi.
Rubio, 8 Ekim'de ABD-Yunanistan Stratejik Diyaloğu'nun 6'ncı turu kapsamında geldiği Yunanistan'ın başkenti Atina'daki tarihi Akropolis Tepesi'nde yaptığı konuşmada Pers İmparatorluğu'nu hedef almış, Persleri işgalci olarak nitelemişti.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio
09:48 ABD'li Demokrat Senatör Chris Van Hollen, işgal altındaki Batı Şeria'da öldürülen Amerikalılara ilişkin bilgilerin "ABD'nin İsrail Büyükelçiliğince örtbas edildiğini" öne sürerek, ABD Senatosunda "bu örtbas girişiminin" soruşturulmasını talep etti.
08.06 İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, "Bölgesel diplomasi sadece toplantılar düzenlemekten ibaret olmamalıdır. Kriz yönetimi, diyaloğun sürdürülmesi, gerginliğin tırmanmasının önlenmesi ve somut işbirliğinin teşvik edilmesi için gerçek bir araç olmalıdır" açıklamasında bulundu.
00.50 ABD Başkanı Donald Trump, Yemen'deki İran destekli Husilerin, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki havalimanına yönelik saldırısından "memnun olmadığını" söyledi.
00.40 Suudi Arabistan liderliğindeki Arap Koalisyonu, Yemen'deki İran destekli Husilerin kontrolü altındaki bölgelerde 136 askeri hedefin imha edildiğini duyurdu.
00.26 İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Muhsin Rızai, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Pers İmparatorluğu'nu hedef alan açıklamalarına ilişkin, "Tarihi gündeme getiren kişi, tarihin tekrarına da hazır olmalıdır." dedi.
00.00 ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın artık nükleer silah edinme kapasitesini kaybettiğini savunarak, yakında "savaşın" sona ereceğini ve benzin fiyatlarının hızla düşeceğini ifade etti.
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