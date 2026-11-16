İran'dan ABD'ye cevap: Uygulanabilir değil

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği cevapların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.
Haber Giriş Tarihi: 16.11.2026 07:02
Haber Güncellenme Tarihi: 16.11.2026 10:42
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.
Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini kaydeden Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunarak, bundan böyle Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi
ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe ertelediğine dikkati çeken Garibabadi, bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamayacağını vurguladı.
ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğine değinen Garibabadi, Washington yönetiminin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini söyledi.
İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soru üzerine Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini kaydetti.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.58 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü.
04.24 ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.
03.15 İsrail Güvenlik Kabinesi, ekim ayının başından bu yana ilk kez geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı arayışında olduğu iddia edilen süreçte bir araya geldi.
02.07 Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, bölgedeki son gelişmeleri ve İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını ele aldı.
02.00 İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
00.29 Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki El-Kava Askeri Kampı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.
00.05 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.
00.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
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İran'dan ABD'ye cevap: Uygulanabilir değil
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği cevapların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.
İran devlet televizyonuna konuşan Garibabadi, Tahran yönetiminin "Hürmüz Boğazı'nın açılmasına" ilişkin hazırladığı planın uygulama süresini 7 günden 2 güne indirdiğini ve bu konuda özellikle Katar ve Pakistan üzerinden arabulucularla görüşmeler yürütüldüğünü ifade etti.
Planın 2 gün içinde uygulanabileceğini kaydeden Garibabadi, İran'ın diplomatik yükümlülüklerini yerine getirme iradesini ortaya koyduğunu savunarak, bundan böyle Washington yönetiminin somut adım atması gerektiğini belirtti.
İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi
ABD'nin İran'ın bazı şartlarının uygulanmasını ileri bir tarihe ertelediğine dikkati çeken Garibabadi, bu yaklaşımın sürmesi halinde taraflar arasında herhangi bir uzlaşının sağlanamayacağını vurguladı.
ABD'nin diplomasiyi kötüye kullanarak zaman kazanmaya ve yeniden saldırı için zemin hazırlamaya çalışabileceğine değinen Garibabadi, Washington yönetiminin öncelikle İran'ın tüm şartlarının yerine getirileceğine ilişkin gerekli güvenceleri vermesi gerektiğini söyledi.
İran'daki nükleer tesislerin Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) tarafından denetlenmesine ilişkin soru üzerine Garibabadi, İran'ın şartları yerine getirilip savaş kalıcı olarak sona erene kadar UAEA'nın tesislere erişimine izin verilmeyeceğini kaydetti.
07.58 İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nda ABD ordusunun yönlendirmesi ve savaş uçaklarının desteğiyle boğazın güneyindeki güzergahı kullanmaya çalışan 2 petrol tankerinin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini ileri sürdü.
04.24 ABD'nin Bahreyn Büyükelçiliği, İran ve İran destekli Husilerin bölgedeki muhtemel saldırı tehditlerine karşı ülkedeki vatandaşlarına "yüksek düzeyde teyakkuzda olma" çağrısında bulundu.
03.15 İsrail Güvenlik Kabinesi, ekim ayının başından bu yana ilk kez geçici Başbakan Binyamin Netanyahu'nun İran'a yönelik yeni bir saldırı arayışında olduğu iddia edilen süreçte bir araya geldi.
02.07 Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani ile İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, bölgedeki son gelişmeleri ve İran'ın Bahreyn'e yönelik saldırılarını ele aldı.
02.00 İran Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda "izinsiz" geçiş güzergahından ilerlemeye çalışan petrol tankerinin deniz mayınına çarparak alev aldığını duyurdu.
00.29 Yemen'de İran destekli Husilerin, geçici başkent Aden'deki El-Kava Askeri Kampı'na balistik füzelerle saldırı düzenlediği bildirildi.
00.05 İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, ABD'nin İran'ın şartlarına verdiği yanıtların uygulanabilir olmadığını belirterek, Washington yönetiminin bazı şartların yerine getirilmesini geleceğe ertelemesinin herhangi bir uzlaşıya varılmasını engellediğini söyledi.
00.00 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin batı sınırlarından girerek terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı belirtilen terör örgütü PJAK mensubu bir grubun düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildiğini duyurdu.
iran savaş
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