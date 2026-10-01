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İran'da polis kontrol noktasına silahlı saldırı! 1 emniyet mensubu hayatını kaybetti

İran'ın güneydoğusundaki Sistan ve Beluçistan eyaletinde bir polis kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda 1 emniyet mensubunun yaşamını yitirdiği bildirildi.

Haber Giriş Tarihi: 01.10.2026 10:40
Haber Güncellenme Tarihi: 01.10.2026 10:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İran'da polis kontrol noktasına silahlı saldırı! 1 emniyet mensubu hayatını kaybetti

İran resmi haber ajansı IRNA'ya konuşan Sistan ve Beluçistan eyaleti Vali Yardımcısı Ali Halilabadi, "Bir saat önce, düşman paralı terörist unsurlar, Rask şehrindeki Ahmedabad kontrol noktasına nehirden ateş açtı." ifadelerini kullandı.

Halilabadi, kontrol noktasındaki emniyet görevlilerinin saldırıya karşılık vermesinin ardından saldırganların geri çekildiğini aktardı.

Sistan ve Beluçistan Polis Sözcülüğünden yapılan açıklamada ise kontrol noktasına düzenlenen silahlı saldırıda Ali Rıza Sençuli adlı bir polis memurunun hayatını kaybettiği bilgisi verildi.

Açıklamada, saldırganların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldığı kaydedildi.

İran makamları, saldırıyla ilgili soruşturma başlattı.

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