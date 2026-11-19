Hürmüz Boğazı yangın yeri! 3 petrol tankeri alev aldı
Hürmüz Boğazı yangın yeri! 3 petrol tankeri alev aldı
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve seyrinin durduğunu duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 19.11.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 19.11.2026 09:16
Kaynak:
AA
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren seyrüsefer sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.
Mayınlara çarpan gemilerin alev aldığı ve hareket edemez hale geldiği ifade edildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli New York Times gazetesini, İran'daki barajlarla askeri tesisler arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin asılsız iddialar yayımlayarak uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin ihlal edilmesini meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.
06.52 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlatılan füzenin engellendiğini duyurdu.
06.41 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'ın güneyindeki Suleyil ve Vadi Devasir kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
05.01 Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı verildi.
02.02 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada vilayetinde İran destekli Husilere ait bir balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini duyurdu.
01.52 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı kentlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.
01.16 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan balistik füzesinin engellendiğini duyurdu.
01.00 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
00.00 İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve seyrinin durduğunu duyurdu.
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Hürmüz Boğazı yangın yeri! 3 petrol tankeri alev aldı
İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve seyrinin durduğunu duyurdu.
İran Ordusu Halkla İlişkiler Biriminden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren seyrüsefer sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'nın doğusundaki izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarptığı belirtildi.
Mayınlara çarpan gemilerin alev aldığı ve hareket edemez hale geldiği ifade edildi.
İran, ABD'nin 8 Temmuz'da saldırılarına yeniden başlaması üzerine 12 Temmuz'da Hürmüz Boğazı'nı tekrar kapatmıştı.
Tahran yönetimi, belirlediği rota dışından ve "izinsiz geçen" gemileri hedef alacağı tehdidinde bulunmuştu.
07.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD merkezli New York Times gazetesini, İran'daki barajlarla askeri tesisler arasında bağlantı bulunduğuna ilişkin asılsız iddialar yayımlayarak uluslararası insancıl hukukun temel ilkelerinin ihlal edilmesini meşrulaştırmaya çalışmakla suçladı.
06.52 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husiler tarafından Suudi Arabistan'ın güney bölgesine fırlatılan füzenin engellendiğini duyurdu.
06.41 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, başkent Riyad'ın güneyindeki Suleyil ve Vadi Devasir kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
05.01 Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da Ulusal Acil Durum Erken Uyarı Platformu üzerinden tehlike uyarısı verildi.
02.02 Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, Yemen'in Saada vilayetinde İran destekli Husilere ait bir balistik füze fırlatma platformunun imha edildiğini duyurdu.
01.52 Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin ülkenin farklı kentlerine son 24 saatte düzenlediği hava saldırılarında 11 sivilin hayatını kaybettiğini, 36 kişinin yaralandığını duyurdu.
01.16 Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'ın güney bölgesini hedef alan balistik füzesinin engellendiğini duyurdu.
01.00 Suudi Arabistan Sivil Savunma Müdürlüğü, ülkenin güneyindeki Abha ve Hamis Muşayt kentleri için erken uyarı sisteminin tehlike alarmı verdiğini duyurdu.
00.00 İran ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda, seyrüsefer sistemlerini kapatarak izin verilmeyen bölgede ilerleyen 3 petrol tankerinin deniz mayınlarına çarparak alev aldığını ve seyrinin durduğunu duyurdu.
iran savaş
Kaynak: AA
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