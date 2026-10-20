Hürmüz Boğazı'nın altından geçiyor! İran'dan dünyayı sarsacak tehdit
Hürmüz Boğazı'nın altından geçiyor! İran'dan dünyayı sarsacak tehdit
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi büyük kabloya yönelik saldırı imasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 20.10.2026 09:16
Haber Güncellenme Tarihi: 20.10.2026 09:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran basınına yansıyan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın altından yedi büyük kablo geçtiğini belirten Muhibbi, "Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı. Şunu bilmelerini istiyoruz; yeni hedefler açıklanacak, yeni silahlar tanıtılacak ve bunların sonucunda ABD'nin bölgedeki güç kalıntılarını süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.
İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BÖLGE ÜLKELERİ İLE TEMEL HİÇBİR ANLAŞMAZLIĞIMIZ YOK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." dedi.
ABD'nin bölgede bulunan üslerinin hiçbir faydasının olmadığını ve bölgede güvenlik sağlamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleri ile ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin genişletilmesi amacıyla oluşturulacak her türlü mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
NETANYAHU'DAN TRUMP'A İRAN MESAJI: BİTİRMEMİZ GEREKEN BİR İŞ VAR
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinin videosunu yayımladı.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kendisine destek verdiği için Trump'a teşekkür eden Netanyahu, İran'a olası yeni saldırılara işaret ederek, "Donald (İran'da), bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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Hürmüz Boğazı'nın altından geçiyor! İran'dan dünyayı sarsacak tehdit
İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın altından geçen ve küresel internet ile ticari veri akışını sağlayan yedi büyük kabloya yönelik saldırı imasında bulundu.
İran basınına yansıyan haberlere göre, Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Tuğgeneral Hüseyin Muhibbi, Hürmüz Boğazı'nın stratejik altyapısına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Hürmüz Boğazı'nın altından yedi büyük kablo geçtiğini belirten Muhibbi, "Tüm internet ve ticari veriler bu kablolara bağlı. Şunu bilmelerini istiyoruz; yeni hedefler açıklanacak, yeni silahlar tanıtılacak ve bunların sonucunda ABD'nin bölgedeki güç kalıntılarını süpüreceğiz." ifadelerini kullandı.
İRAN CUMHURBAŞKANI PEZEŞKİYAN: BÖLGE ÜLKELERİ İLE TEMEL HİÇBİR ANLAŞMAZLIĞIMIZ YOK
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, temaslarda bulunmak üzere Tahran'a gelen Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile gerçekleştirdiği görüşmede, "Bölge ülkeleri ile temel hiçbir anlaşmazlığımız yok." dedi.
ABD'nin bölgede bulunan üslerinin hiçbir faydasının olmadığını ve bölgede güvenlik sağlamayacağını vurgulayan Pezeşkiyan, ülkesinin bölge ülkeleri ile ekonomik, kültürel ve bilimsel işbirliğinin genişletilmesi amacıyla oluşturulacak her türlü mekanizmayı memnuniyetle karşıladığını belirtti.
NETANYAHU'DAN TRUMP'A İRAN MESAJI: BİTİRMEMİZ GEREKEN BİR İŞ VAR
Katil İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD merkezli X sosyal medya platformundaki hesabından ABD Başkanı Trump ile telefon görüşmesinin videosunu yayımladı.
İsrail'de 27 Ekim'de yapılacak seçimlerde kendisine destek verdiği için Trump'a teşekkür eden Netanyahu, İran'a olası yeni saldırılara işaret ederek, "Donald (İran'da), bitirmemiz gereken bir iş var. Bunu siz de söylediniz ve bunu birlikte bitireceğiz. Bunu başka kimse yapmayacak." değerlendirmesinde bulundu.
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