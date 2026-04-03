Hesapları bozan rapor! ABD istihbaratından İran itirafı
ABD istihbarat kaynaklarının raporu, ABD ve İsrail'in 1 ayı aşkın süredir İran'daki askeri hedeflere yönelik yoğun hava saldırılarına rağmen, Tahran yönetiminin füze fırlatma rampalarının yaklaşık yarısının hala sağlam durumda bulunduğunu ortaya koydu.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 10:59
ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın büyük oranda yenilgiye uğratıldığı yönündeki açıklamalarına yönelik tartışmalar sürerken, ABD merkezli yayın kuruluşu CNN çarpıcı bir iddiayı gündeme taşıdı.
İstihbarat kaynaklarına dayandırılan habere göre ABD ve İsrail'in yoğun saldırılarına rağmen İran'ın füze rampalarının ve tek yönlü saldırı İHA'larının yaklaşık yarısının hala sağlam durumda olduğu öğrenildi. İran'ın elindeki füze rampalarına imha edilmeyen ancak saldırılar nedeniyle ulaşılamayanların da dahil olabileceği aktarıldı.
İran'ın kıyı savunma füzelerinin büyük bir kısmının da hasarsız olduğuna dikkat çekilirken haberde, bir kaynağın "Hala tüm bölgede mutlak bir yıkıma yol açmaya çok hazırlar" ifadelerine yer verildi.
BEYAZ SARAY İDDİALARI "KARALAMA" KAMPANYASI OLARAK NİTELENDİRDİ
Beyaz Saray Sözcüsü Anna Kelly ise söz konusu haberin gerçeği yansıtmadığını savunarak, "Anonim kaynaklar, Başkan Trump'a saldırmak ve ABD ordusunun Destansı Öfke Operasyonu'ndaki başarısını karalamak için canla başla çalışıyor" dedi.
İran'ın balistik füze ve İHA saldırılarının yüzde 90 azaldığını savunan Kelly, "Donanmaları yok edildi, üretim tesislerinin 3'te 2'si hasar gördü veya imha edildi. ABD ile İsrail, İran üzerinde ezici bir hava üstünlüğüne sahip" ifadelerini kullandı.
İran rejiminin durumunun her geçen gün daha kötüye gittiğini öne süren Kelly, "Tek umutları Başkan Trump yönetimiyle bir anlaşma yapmak ve nükleer emellerinden tamamen vazgeçmek. Aksi takdirde daha önce hiç olmadığı kadar sert bir darbe alacaklar" dedi.
TRUMP, İRAN'IN SALDIRI KAPASİTESİNİN CİDDİ ORANDA AZALDIĞINI ÖNE SÜRMÜŞTÜ
ABD Başkanı Trump, İran savaşının 34'üncü gününde yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında İran'ı büyük ölçüde yenilgiye uğrattıklarını savunarak, "Füze ve insansız hava aracı fırlatma yetenekleri ciddi şekilde kısıtlandı. Silah fabrikaları ve füze rampaları paramparça ediliyor, geriye çok azı kaldı. Savaş tarihinde hiçbir düşman birkaç hafta içinde böylesine büyük çaplı kayıplar yaşamamıştır. Düşmanlarımız kaybediyor ve biz her zamankinden çok daha büyük bir şekilde kazanıyoruz" demişti.
