Hanoi'de tüp patlaması faciaya dönüştü! Restoranın bulunduğu bina çöktü
Hanoi'de tüp patlaması faciaya dönüştü! Restoranın bulunduğu bina çöktü
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir binadaki restoranda bulunan sanayi tüpünün patlaması sonucu yapı çöktü. Faciada 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 25.11.2026 12:43
Haber Güncellenme Tarihi: 25.11.2026 12:43
Kaynak:
AA
Vietnam News gazetesinin haberine göre, yerel saatle 08.00 sıralarında Hanoi'nin işlek noktalarından Van Tuyet Caddesi'ndeki bir binada yer alan restoranda şiddetli patlama meydana geldi.
Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, ilk belirlemelere göre, olayın restoranın mutfağındaki sanayi tüpünün patlamasından kaynaklandığını belirtti.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle binanın yıkıldığını ve olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığını, duvarlarında çatlaklar oluştuğunu bildiren yetkililer, bazı binaların çatılarının ve tentelerinin çöktüğünü kaydetti.
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ve Başbakan Yardımcısı Pham Gia Tuc, yayımladıkları ortak açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yetkililere arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi.
Ülkenin güneyindeki Ho Chi Minh kentindeki bir bina da iki hafta önce sanayi tüpünün patlaması sonucunda çökmüştü. Olayda 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.
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Hanoi'de tüp patlaması faciaya dönüştü! Restoranın bulunduğu bina çöktü
Vietnam'ın başkenti Hanoi'de bir binadaki restoranda bulunan sanayi tüpünün patlaması sonucu yapı çöktü. Faciada 6 kişi hayatını kaybetti, 14 kişi yaralandı.
Vietnam News gazetesinin haberine göre, yerel saatle 08.00 sıralarında Hanoi'nin işlek noktalarından Van Tuyet Caddesi'ndeki bir binada yer alan restoranda şiddetli patlama meydana geldi.
Kamu Güvenliği Bakanlığı yetkilileri, ilk belirlemelere göre, olayın restoranın mutfağındaki sanayi tüpünün patlamasından kaynaklandığını belirtti.
Yetkililer, patlamanın etkisiyle binanın yıkıldığını ve olayda 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 14 kişinin yaralandığını açıkladı.
Patlamanın şiddetiyle çevredeki binaların camlarının kırıldığını, duvarlarında çatlaklar oluştuğunu bildiren yetkililer, bazı binaların çatılarının ve tentelerinin çöktüğünü kaydetti.
Yetkililer, bölgede arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının artmasından endişe edildiğini ifade etti.
Vietnam Başbakanı Le Minh Hung ve Başbakan Yardımcısı Pham Gia Tuc, yayımladıkları ortak açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek yetkililere arama kurtarma çalışmalarını aralıksız sürdürmelerini istedi.
Ülkenin güneyindeki Ho Chi Minh kentindeki bir bina da iki hafta önce sanayi tüpünün patlaması sonucunda çökmüştü. Olayda 2 kişi ölmüş, 12 kişi yaralanmıştı.
Kaynak: AA
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