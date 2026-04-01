Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile Ankara’da görüştü

Hakan Fidan Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı ile Ankara’da görüştü. Temasın kapsamı ve ele alınan başlıklar merak konusu oldu.

Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 19:29
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 19:31
Kaynak: Haber Merkezi
Hakan Fidan Hollandalı mevkidaşı ile Ankara’da görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara’da Hollanda Adalet ve Güvenlik Bakanı David Van Weel ile bir görüşme gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklara göre iki ülke arasındaki temas, güvenlik ve adalet alanındaki iş birliği çerçevesinde yapıldı. Görüşmede hangi başlıkların öne çıktığına ilişkin detaylar sınırlı tutulurken, temasın ikili ilişkiler açısından önümüzdeki dönemde yeni başlıklar doğurabileceği değerlendiriliyor.

Görüşme Ankara’da gerçekleşti

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre Bakan Fidan, Hollandalı mevkidaşı Van Weel’i Ankara’da ağırladı. İki bakanın görüşmesinde, Türkiye ile Hollanda arasındaki mevcut ilişkilerin yanı sıra güvenlik ve adalet alanındaki iş birliklerinin ele alındığı bildirildi.

İkili ilişkiler ve iş birliği başlıkları gündemdeydi

Temasta, iki ülke arasındaki mevcut iş birliği alanlarının değerlendirilmesinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelerin de gündeme geldiği ifade edildi. Görüşmenin içeriğine ilişkin resmi detay paylaşılmazken, temasın diplomatik düzeyde sürdürülen diyalogların bir parçası olduğu aktarıldı.

