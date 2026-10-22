Fransa'da Netanyahu krizi! Açıkça ismini verdi: Asıl risk o
Fransa'da Netanyahu krizi! Açıkça ismini verdi: Asıl risk o
Fransız solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkedeki seçimleri etkilemekle suçladı. Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 22.10.2026 08:00
Haber Güncellenme Tarihi: 22.10.2026 08:01
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun farklı Fransız kentlerinde belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, dün başkent Paris'te konferans düzenledi.
Melenchon, burada yaptığı konuşmada, parti üyelerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin bu hafta düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirtti.
Parti üyelerinin bu toplantıda Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri üzerindeki riskleri dile getireceğini kaydeden Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.
Melenchon, martta düzenlenen belediye seçimleri hakkında "Marsilya, Toulouse, Roubaix ve Paris'teki seçimler üzerinde etkisi olan Bay Netanyahu'dur." dedi.
- İSRAİL'İN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ
İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.
Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.
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Fransa'da Netanyahu krizi! Açıkça ismini verdi: Asıl risk o
Fransız solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Netanyahu'yu ülkedeki seçimleri etkilemekle suçladı. Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını belirtti.
Fransa'da solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Melenchon, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun farklı Fransız kentlerinde belediye seçimleri üzerinde etkisi olduğunu belirtti.
Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Partisinin cumhurbaşkanı adayı Melenchon, dün başkent Paris'te konferans düzenledi.
Melenchon, burada yaptığı konuşmada, parti üyelerinin Başbakan Sebastien Lecornu'nun sarı yeleklilerin eylemlerine ilişkin bu hafta düzenleyeceği toplantıya katılacağını belirtti.
Parti üyelerinin bu toplantıda Fransa'da gelecek yıl düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimleri üzerindeki riskleri dile getireceğini kaydeden Melenchon, hükümetin iddia ettiğinin aksine seçimler üzerindeki risklerin aşırı solcu gruplardan değil, Netanyahu'dan kaynaklandığını savundu.
Melenchon, martta düzenlenen belediye seçimleri hakkında "Marsilya, Toulouse, Roubaix ve Paris'teki seçimler üzerinde etkisi olan Bay Netanyahu'dur." dedi.
- İSRAİL'İN SEÇİMLERE MÜDAHALESİ
İsrailli BlackCore firmasının, Filistin halkına desteği seçim kampanyasının ana unsurlarından biri haline getiren solcu LFI partisinin belediye başkan adaylarına ilişkin dezenformasyon yayarak seçimlere müdahale ettiği basına yansımıştı.
Fransız hükümeti, martta düzenlenen yerel seçimlere müdahale ettiği şüphesiyle BlackCore firması hakkında yasal süreç başlatmıştı.
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