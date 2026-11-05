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Fransa'da çalışanların talepleri meydanlara taşındı

Fransa'nın başkenti Paris'te ücretler, kamu hizmetleri ve istihdam konularındaki talepler doğrultusunda düzenlenmesi planlanan gösteri öncesinde eylemciler Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Gösteriye katılmak üzere meydana gelen kişiler hazırlıklarını sürdürürken polis ekipleri bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Haber Giriş Tarihi: 05.11.2026 18:38
Haber Güncellenme Tarihi: 05.11.2026 18:46
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Fransa'da çalışanların talepleri meydanlara taşındı

Gösterinin gündeminde çalışanların ücretlerine, kamu hizmetlerine ve istihdam koşullarına ilişkin talepler yer aldı. Bu başlıklar doğrultusunda düzenlenecek eylem öncesinde katılımcılar Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldi.

Gösterinin organizatörleri, katılımcı sayısı ve taleplerin ayrıntılarına ilişkin aktarılan bilgilerde herhangi bir açıklama yer almadı.

Cumhuriyet Meydanı'nda güvenlik önlemleri alındı

Paris polisi, gösteri öncesinde Cumhuriyet Meydanı ve çevresinde güvenlik tedbirleri uyguladı. Polis birimlerinin gösteri sırasında kamu düzeninin sağlanması amacıyla bölgede görev yaptığı bildirildi.

Gösterinin süresi, katılım düzeyi ve programına ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.

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