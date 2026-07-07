Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 11:50
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 11:51
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Külliye'de ağırladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CARNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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Erdoğan'dan NATO diplomasisi! Liderler birer birer Külliye'ye geliyor
36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesinde Ankara, yoğun diplomasi trafiğine sahne oluyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kanada Başbakanı Mark Carney'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin ev sahipliğinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında ikili temaslarını sürdürüyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın NATO Zirvesi kapsamındaki temasları resmen başladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki ilk görüşmesini Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile ardından NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'yi Külliye'de ağırladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, CARNEY'İ KABUL ETTİ
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kanada Başbakanı Carney ile basına kapalı bir görüşme gerçekleştirdi.
Kabulde, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ile Cumhurbaşkanı Güvenlik ve Dış Politika Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da yer aldı.
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