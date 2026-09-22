Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme, dünya liderlerinin küresel gündemin öne çıkan başlıklarını ele almak üzere New York’ta toplandığı yüksek düzeyli katılım haftasında gerçekleşti. Genel Kurul kapsamında yapılacak temaslar ve liderlerin vereceği mesajlar hafta boyunca takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 22.09.2026 21:14
Haber Güncellenme Tarihi: 22.09.2026 21:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli katılım haftası 22 Eylül’de başladı.
BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantılara devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları da katılıyor. BM’nin 193 üyesinden temsilciler, 22-28 Eylül tarihleri arasında Genel Kurul kürsüsünden küresel gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.
Erdoğan Guterres ile görüştü
Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan’ın New York programı, BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen temaslarla devam ediyor.
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Erdoğan’dan BM temaslarında Guterres görüşmesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 81. Genel Kurulu kapsamında bulunduğu ABD’nin New York kentinde BM Genel Sekreteri Antonio Guterres ile bir araya geldi. Görüşme, dünya liderlerinin küresel gündemin öne çıkan başlıklarını ele almak üzere New York’ta toplandığı yüksek düzeyli katılım haftasında gerçekleşti. Genel Kurul kapsamında yapılacak temaslar ve liderlerin vereceği mesajlar hafta boyunca takip edilecek.
Birleşmiş Milletler üyesi ülkelerin liderlerini bir araya getiren BM 81. Genel Kurulu’nun yüksek düzeyli katılım haftası 22 Eylül’de başladı.
BM’nin New York’taki Genel Merkezi’nde düzenlenen toplantılara devlet ve hükümet başkanlarının yanı sıra dışişleri bakanları da katılıyor. BM’nin 193 üyesinden temsilciler, 22-28 Eylül tarihleri arasında Genel Kurul kürsüsünden küresel gündemdeki gelişmeleri değerlendirecek.
Erdoğan Guterres ile görüştü
Genel Kurul toplantıları kapsamında ABD’de bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, BM Genel Sekreteri Guterres ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Erdoğan’ın New York programı, BM Genel Kurulu kapsamında gerçekleştirilen temaslarla devam ediyor.
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