İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail parlamentosunda Filistinli tutuklulara yönelik idam uygulanmasını öngören düzenlemeye ilişkin açıklama yaptı. Duran, söz konusu düzenlemeyi sert ifadelerle eleştirirken uluslararası topluma çağrıda bulundu. Açıklamanın, uluslararası hukuk ve insan hakları tartışmalarını yeniden gündeme taşıması bekleniyor.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 20:58
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 21:03
İletişim Başkanı Burhanettin Duran, İsrail parlamentosunda kabul edilen ve yalnızca Filistinlilere uygulanması öngörülen idam düzenlemesini “şiddetle kınadığını” ifade etti. Duran, söz konusu düzenlemenin hukukun üstünlüğünü ihlal ettiğini ve ayrımcılığı derinleştirdiğini belirtti.
Düzenlemenin, bir halkın toplu şekilde cezalandırılmasını meşrulaştırmaya yönelik olduğunu kaydeden Duran, bunun açık bir zulüm örneği olduğunu vurguladı.
Uluslararası topluma çağrı
Duran, Filistin halkına yönelik baskı ve şiddetin yeni bir boyut kazandığını belirterek, uluslararası toplumun sessiz kalmaması gerektiğini ifade etti. Açıklamada, adalet, insan hakları ve evrensel değerler adına somut adımlar atılmasının ertelenemez bir zorunluluk olduğu bildirildi.
İsrail’in söz konusu adımının, işgal politikalarının geldiği noktayı ortaya koyduğunu belirten Duran, bu tür uygulamaların hukukta ve insanlık değerlerinde karşılığı olmadığını kaydetti.
Türkiye’nin tutumu vurgulandı
Duran, Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Filistin meselesindeki tutumunu sürdüreceğini belirtti. Açıklamada, Türkiye’nin mazlumun yanında ve zulmün karşısında durmaya devam edeceği ifade edildi.
Filistin halkının haklarının savunulmasının insani bir sorumluluk olduğu belirtilirken, Türkiye’nin bu konudaki duruşunun devam edeceği kaydedildi.
Duran’dan İsrail’in idam düzenlemesine sert tepki
