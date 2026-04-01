İmralı'da konut yapıldığı iddiası! Bakan Gürlek'ten açıklama geldi
Adalet Bakanı Akın Gürlek, terör örgütü PKK'nın elebaşı Abdullah Öcalan için 'İmralı'da konut yapıldığı' iddiasına ilişkin, 'Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen orada yeni binalar, ihtiyaç görülen yerler yapılabiliyor ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok.' açıklamasında bulundu.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 12:39
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 12:55
Gürlek, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları'nın, terör örgütü PKK'nın elebaşı Öcalan için "İmralı'da konut yapıldığı" açıklaması sorulan Gürlek, "Orada öyle bir şey yok. Orada bir idari yerleşke var. İdari yerleşke olduğu için muhtemelen orada yeni binalar, ihtiyaç görülen yerler yapılabiliyor ama özel olarak bir konut yapılma durumu yok." ifadesini kullandı.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kendisine ait tapulara ilişkin iddiaları hatırlatılan Gürlek, "Onunla ilgili yargı süreci başladı. Hem manevi tazminat davası açtık hem suç duyurusunda bulunduk. Mahkeme elbette tapu kayıtlarını getirecektir. Bu konuda bir şey söylemek istemiyorum." diye konuştu.
12. Yargı Paketi'ne ilişkin soruyu ise Gürlek, "12. Yargı Paketi'ni Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne sunduk. Oradan geçtikten sonra da Adalet Komisyonu... İnşallah o sırada da kamuoyuna bilgilendirme yapacağız." dedi.
"İçinde infazla ilgili bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Gürlek, "İnfazla ilgili bir düzenleme yok." yanıtını verdi.
"İban mağdurlarına yönelik bir düzenleme var mı? sorusunu da Gürlek, "Onunla ilgili var. 145'inci maddede bir düzenleme yapıyoruz." diye yanıtladı.
