İran'dan İsrail'e 1 saatte 3 saldırı... Füze yağmuruna tutuldular

ABD/İsrail-İran savaşı, 33. gününde de karşılıklı yoğun misillemeler ve yeni tehditlerle artarak devam ediyor. İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'de son 1 saat içerisinde üçüncü kez sirenler çaldı. Misillemelerde Tel Aviv'de 14 kişi yaralandı.
Haber Giriş Tarihi: 01.04.2026 10:43
Haber Güncellenme Tarihi: 01.04.2026 10:44
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
ABD-İsrail İran savaşı 33. gününde sürüyor.
İRAN'DAN İSRAİL'E 1 SAAT İÇERİSİNDE 3 SALDIRI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran son 1 saat içerisinde İsrail'e üç misilleme düzenlerken, art arda gelen saldırılar nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin birçok kentinde sirenler çaldı.
İRAN'IN ART ARDA DÜZENLEDİĞİ MİSİLLEMELERDE TEL AVİV'DE 14 KİŞİ YARALANDI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerinin ilk belirlemelere göre 14 yaralıya müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, şarapnel isabeti sonucu yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır, ikisinin orta olduğu, 11 kişinin ise hafif yaralandığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği kaydedildi. İran, sabah saatlerinde İsrail'i art arda düzenlediği 2 misillemeyle hedef aldı. Misillemelerin ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çalarken birçok noktaya füze parçaları isabet etti. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemeleriyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığını, bu nedenle bölgedeki birçok kentte sirenler çaldığını aktardı.
İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Tahran'ın kuzeydoğu, batı ve merkez bölgelerindeki patlamalar nedeniyle meydana gelen duman şehrin uzak bölgelerinden görüldü. Öte yandan, İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'daki patlamalarla aynı saatte Kerec kentinde de patlama sesleri duyuldu. Ahvaz kentinde 4 patlama meydana geldi Fars Haber Ajansına göre Huzistan Eyalet Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Hayati, "ABD-İsrail saldırılarında Ahvaz'ın doğusunda şiddetli 4 patlama meydana geldi." dedi. İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydetti. Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alıyor.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
İran'dan İsrail'e 1 saatte 3 saldırı... Füze yağmuruna tutuldular
ABD/İsrail-İran savaşı, 33. gününde de karşılıklı yoğun misillemeler ve yeni tehditlerle artarak devam ediyor. İran'ın düzenlediği misillemeler nedeniyle İsrail'de son 1 saat içerisinde üçüncü kez sirenler çaldı. Misillemelerde Tel Aviv'de 14 kişi yaralandı.
ABD-İsrail İran savaşı 33. gününde sürüyor.
İRAN'DAN İSRAİL'E 1 SAAT İÇERİSİNDE 3 SALDIRI
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, İran'dan füze ateşlendiğinin tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi. İran son 1 saat içerisinde İsrail'e üç misilleme düzenlerken, art arda gelen saldırılar nedeniyle başta başkent Tel Aviv olmak üzere ülkenin birçok kentinde sirenler çaldı.
İRAN'IN ART ARDA DÜZENLEDİĞİ MİSİLLEMELERDE TEL AVİV'DE 14 KİŞİ YARALANDI
İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, ekiplerinin ilk belirlemelere göre 14 yaralıya müdahale ettiği bildirildi. Açıklamada, şarapnel isabeti sonucu yaralanan 3 kişiden birinin durumunun ağır, ikisinin orta olduğu, 11 kişinin ise hafif yaralandığı, yaralıların hastaneye sevk edildiği kaydedildi. İran, sabah saatlerinde İsrail'i art arda düzenlediği 2 misillemeyle hedef aldı. Misillemelerin ardından başkent Tel Aviv başta olmak üzere İsrail'in merkezindeki birçok kentte sirenler çalarken birçok noktaya füze parçaları isabet etti. İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran misillemeleriyle eş zamanlı olarak Hizbullah'ın da İsrail'in kuzeyini hedef aldığını, bu nedenle bölgedeki birçok kentte sirenler çaldığını aktardı.
İRAN'IN BAŞKENTİ TAHRAN'DA ŞİDDETLİ PATLAMALAR MEYDANA GELDİ
Tahran'ın kuzeydoğu, batı ve merkez bölgelerindeki patlamalar nedeniyle meydana gelen duman şehrin uzak bölgelerinden görüldü. Öte yandan, İran'dan yayın yapan Hemşehri haber sitesine göre, Tahran'daki patlamalarla aynı saatte Kerec kentinde de patlama sesleri duyuldu. Ahvaz kentinde 4 patlama meydana geldi Fars Haber Ajansına göre Huzistan Eyalet Vali Yardımcısı Veliyullah Hayati, konuya ilişkin açıklama yaptı. Hayati, "ABD-İsrail saldırılarında Ahvaz'ın doğusunda şiddetli 4 patlama meydana geldi." dedi. İranlı yetkili, şu ana kadar herhangi bir can kaybı veya yaralanma bildirilmediğini kaydetti. Huzistan eyaletinin merkez kenti Ahvaz, ülkenin güneybatısında Irak sınırında yer alıyor.
Çok Okunanlar