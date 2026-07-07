Dünyanın gözü Türkiye'de! Geleceğin NATO'su Ankara'da şekillenecek
Dünyanın gözü Türkiye'de! Geleceğin NATO'su Ankara'da şekillenecek
36. NATO Liderler Zirvesi, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. NATO liderleri, Avrupa-Atlantik coğrafyasını tehdit eden yeni nesil risklere karşı ortak strateji belirlemek ve artırılan savunma bütçeleri doğrultusunda atılan adımları değerlendirmek üzere bir araya gelecek.
Haber Giriş Tarihi: 07.07.2026 07:09
Haber Güncellenme Tarihi: 07.07.2026 07:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirvede iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak. Güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı zirve kapsamında liderler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele alacak.
32 LİDERLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İTTİFAK'IN YOL HARİTASI
Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Erdoğan ve liderler konuşma yapacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.
Ukrayna'daki durum ve Körfez'de son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak. Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek.
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Dünyanın gözü Türkiye'de! Geleceğin NATO'su Ankara'da şekillenecek
36. NATO Liderler Zirvesi, Başkan Erdoğan'ın ev sahipliğinde Ankara'da başlıyor. NATO liderleri, Avrupa-Atlantik coğrafyasını tehdit eden yeni nesil risklere karşı ortak strateji belirlemek ve artırılan savunma bütçeleri doğrultusunda atılan adımları değerlendirmek üzere bir araya gelecek.
Türkiye'nin ev sahipliğinde bugün başlayacak 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin hazırlıkları tamamlandı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliği yapacağı zirvede iki gün boyunca NATO üyesi 32 üye ülkenin devlet ve hükümet başkanı, binlerce diplomat, gazeteciler ve davetliler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ağırlanacak. Güvenlikten lojistiğe, iletişimden teknolojiye kadar tüm hazırlıkların tamamlandığı zirve kapsamında liderler, NATO'nun caydırıcılık ve savunma kapasitesinin güçlendirilmesi, Avrupa-Atlantik güvenliği, savunma harcamaları, ittifakın geleceğine ilişkin stratejik hedefler ile bölgesel ve küresel güvenlik meselelerini ele alacak.
32 LİDERLE GÖRÜŞECEK
Başkan Erdoğan, 7-8 Temmuz'da Ankara'da düzenlenecek zirve kapsamında, 32 devlet ve hükümet başkanıyla bir araya gelecek. Erdoğan, aralarında ABD Başkanı Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini, İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Almanya Başbakanı Friedrich Merz, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Kanada Başbakanı Mark Carney, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev, Karadağ Başbakanı Milojko Spajic ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Avrupa Konseyi Başkanı Antonio Costa'nın bulunduğu liderlerle görüşecek. Erdoğan'ın, 7 Temmuz'da ABD Başkanı Trump ile baş başa görüşmesi ve ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
İTTİFAK'IN YOL HARİTASI
Erdoğan, 8 Temmuz'da liderleri alana gelişlerinde karşılayacak ve aile fotoğrafı çekilecek. NATO Genel Sekreteri Mark Rutte'nin açılış konuşmasının ardından toplantıda Erdoğan ve liderler konuşma yapacak. Toplantı sonrasında Erdoğan, Trump ve bazı liderler Beştepe Millet Sergi Salonu'nda ayrı ayrı basın toplantısı düzenleyecek. Savunma yatırımlarının artırılması kararı bağlamında atılan adımlar ve İttifak'ın caydırıcılık ve savunma alanındaki gayretlerinin 360 derecelik bakış açısıyla değerlendirileceği zirvede, liderler Avrupa-Atlantik coğrafyasına yönelik tehditler, riskler ve sınamalar hakkında stratejik düzeyde görüş alışverişinde bulunulacak.
Ukrayna'daki durum ve Körfez'de son dönemde meydana gelen gelişmelerin ele alınacağı zirveye, 100'e yakın bakan, çok sayıda üst düzey diplomat, uluslararası kuruluş temsilcileri ve davetliler katılacak. Zirve kapsamında katılımcılara Esenboğa, Ankara ve Mürted havalimanları hizmet verecek.
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