Dubai-Tel Aviv uçağında acil durum kodu alarmı verildi! Gerçek bakın ne çıktı?
Dubai-Tel Aviv uçağında acil durum kodu alarmı verildi! Gerçek bakın ne çıktı?
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Olayın uçak kaçırma olmadığı, pilotların kavga ettiği öğrenildi. Uçağın Suudi Arabistan'a indiği açıklandı.
Haber Giriş Tarihi: 30.09.2026 10:08
Haber Güncellenme Tarihi: 30.09.2026 10:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.
Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.
Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.
İSRAİL JETLERİ ALARM VERİLEN UÇAĞA DOĞRU HAVALANDI
Uçakta 180 İsrailli yolcunun olduğunu belirten İsrail medyası, İsrail jetlerinin alarm verilen uçağa doğru havalandığını duyurdu.
UÇAK KAÇIRMA DEĞİL, PİLOT KAVGASI
Olayın uçak kaçırma olmadığı, pilotların kavga ettiği öğrenildi.
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Dubai-Tel Aviv uçağında acil durum kodu alarmı verildi! Gerçek bakın ne çıktı?
Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) ait hava yolu şirketi Flydubai'nin Dubai-Tel Aviv seferini yapan yolcu uçağını havada acil durum ve kaçırılma ihbarında bulunduğu bildirildi. Olayın uçak kaçırma olmadığı, pilotların kavga ettiği öğrenildi. Uçağın Suudi Arabistan'a indiği açıklandı.
İsrail'de yayın yapan Kanal 12 televizyonunun haberine göre, Dubai'den kalkış yapan uçak, Ürdün hava sahası üzerinde seyrettiği sırada önce genel acil durumu belirten "7700" kodunu, ardından kısa süre içinde uçak kaçırılmasını ifade eden "7500" kodunu yayınladı.
Sinyallerin ardından İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait savaş uçaklarının yolcu uçağına doğru havalandığını bildiren haberde, Ürdün semalarında bir süre tur atan ve içerisinde yaklaşık 100 İsrail vatandaşının bulunduğu belirtilen uçak, daha sonra Suudi Arabistan yönüne yönlendirildi.
Yetkililer, uçağın İsrail'e iniş yapmasına izin verilmediğini ve şu an için uçakla iletişim kurulamadığını kaydetti.
İSRAİL JETLERİ ALARM VERİLEN UÇAĞA DOĞRU HAVALANDI
Uçakta 180 İsrailli yolcunun olduğunu belirten İsrail medyası, İsrail jetlerinin alarm verilen uçağa doğru havalandığını duyurdu.
UÇAK KAÇIRMA DEĞİL, PİLOT KAVGASI
Olayın uçak kaçırma olmadığı, pilotların kavga ettiği öğrenildi.
Uçağın Suudi Arabistan'a indiği açıklandı.
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