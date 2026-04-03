Dost ve kardeş ülkeden ''Türkiye ile ortaklık'' mesajı
Kosova hükümeti, Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ile Kosova Savunma Bakanlığı arasında Askeri Mali İşbirliği Anlaşması imzalanmasına yönelik girişimin müzakere edilmesine onay verdi. Anlaşmanın, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) somut mali destek öngörerek profesyonelliğinin ve operasyonel hazırlığının artırılmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Kosova Başbakanı Albin Kurti, Türkiye ile olan ortaklığın yüksek düzeyini ve bölgede güvenlik ile istikrara yönelik ortak kararlılığı gösterdiğini vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 03.04.2026 15:45
Kosova hükümetinin bugünkü kabine toplantısında, Kosova Savunma Bakanlığına, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı ile "Askeri Mali İşbirliği Anlaşması"na yönelik girişimi müzakere etme yetkisi verildi.
Kosova Başbakanı Albin Kurti, toplantıda yaptığı konuşmada, söz konusu girişimin Kosova'nın savunma kapasitesinin güçlendirilmesinde önemli bir adımı teşkil ettiğini söyledi.
Anlaşmanın, Kosova Güvenlik Gücü'ne (FSK) somut mali destek öngörerek profesyonelliğinin ve operasyonel hazırlığının artırılmasına doğrudan katkı sağlayacağını belirten Kurti, Türkiye ile olan ortaklığın yüksek düzeyini ve bölgede güvenlik ile istikrara yönelik ortak kararlılığı gösterdiğini vurguladı.
Kosova Savunma Bakanı Ejup Maqedonci, Türkiye'nin Milli Savunma Bakanlığı ile işbirliğinin daha da geliştirilmesi açısından büyük önem taşıyan bu anlaşmanın müzakerelerinin yürürlükteki mevzuata uygun şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.
Maqedonci'nin konuşmasının ardından yapılan oylamada, girişim kabine üyelerince oy birliğiyle kabul edildi.
Kosova ve sınır ötesinde kriz yönetim operasyonlarını sağlaması, sivil savunma operasyonlarında ve doğal afetler ile diğer acil durumlarda görev yapması amacıyla 2009'da kurulan Kosova Görev Gücü'nün, 2018'de yasal değişikliklerle silahlı kuvvetlere dönüştürülme süreci başlatılmıştı. Sürecin 10 yıl sürmesi bekleniyor.
Kosova'da 1999'dan bu yana görev yapan Türk askeri, Kosova Görev Gücü'nün silahlı kuvvetlere dönüştürülme sürecine çeşitli katkılar sağlıyor. FSK'nin askeri envanterinde çok sayıda Türk ürünü bulunuyor.
Ayrıca Aralık 2024'te Kosova hükümeti ile Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ (MKE) arasında, ülkede farklı kalibrede mühimmat üretmesi planlanan fabrikanın faaliyete geçmesi için anlaşma imzalanmıştı.
